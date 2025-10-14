Ердоган закликав Мелоні кинути палити: Макрон сказав, що це неможливо (відео)

Під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху (Єгипет), президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у жартівливій формі звернувся до прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з проханням відмовитися від куріння. Президент Франції Еммануель Макрон, який перебував поруч, розсміявся та відповів, що це неможливо.

Related video

Під час зустрічі лідерів на саміті, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, відомий своєю позицією проти тютюнопаління, звернувся до італійської прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні. Як повідомляє The Economic Times, він сказав: "Я бачив, як ти спускаєшся з літака. Ти виглядаєш чудово. Але я маю змусити тебе кинути палити".

На відео, оприлюдненому інформаційним агентством İhlas, видно, як президент Франції Еммануель Макрон реагує на слова турецького лідера, жартома зазначаючи: "Це неможливо!"

Ердоган у жартівливій формі звернувся до Мелоні

Мелоні відповіла з посмішкою, що відмова від цієї звички може вплинути на її соціальне життя: "Я знаю, я знаю. Я не хочу нікого вбивати". Вона також раніше зізнавалася, що куріння допомагає їй підтримувати неформальні контакти з колегами, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

Реджеп Тайїп Ердоган неодноразово наголошував на своїй меті зробити Туреччину країною без тютюну. У межах державної програми "Вільна від куріння Туреччина" розроблено план дій на 2024–2028 роки, який передбачає підвищення обізнаності, допомогу у припиненні куріння та захист молоді від тютюнових виробів.

Мирний саміт у Газі зібрав світових лідерів для обговорення шляхів припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС та координації міжнародних зусиль із відновлення палестинських територій.

Нагадаємо, Фокус писав, що сварку Трампа і Макрона на сцені в Єгипті по губах розібрала фахівчиня.

Фокус також писав, що під час саміту в Шарм-еш-Шейху в Єгипті, 13 жовтня була підписана угода про припинення вогню в секторі Гази.