"Дать в морду": Билоножко назвала двух российских звезд, которые врали украинцам в глаза

Украинская певица Светлана Билоножко назвала двух российских звезд, которые цинично врали украинцам в глаза. Среди россиян, которые часто приезжали в Украину до войны, были актеры Дмитрий Певцов и его жена Ольга Дроздова.

Билоножко в интервью Наталье Влащенко вспоминает, что те во время визитов в Украину были доброжелательными, хорошо относились к украинцам и делали вид "своих". Впрочем, впоследствии они поддержали вторжение РФ в Украину.

"Я помню Певцова и Дроздову, как они приезжали сюда в дуэте, пели. Они такие были "свои", такие классные, такие доброжелательные, и вдруг — вот такое. Мне хочется подойти и дать ему в морду со всей силы. Он озверел! Я не знаю, какая это может произойти трансформация с человеком, чтобы ты совсем стал зверем каким-то. Мне противно от всего этого. Оказывается, могут люди вот так, вот такое может с людьми происходить. Я даже представить не могла, что человек вдруг говорит одно, а потом совсем кардинально другое. Причем, с таким враждебным учреждением. Это очень обидно!" — сказала народная артистка Украины.

Певцов о войне

Дмитрий Певцов "неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий" с участием президента РФ Владимира Путина. Кроме этого, он часто выступал в эфирах центральных российских телеканалов с призывами к захвату государственной власти и всей территории Украины. Более того, в интервью актер рассказывал о личном голосовании за присоединение временно оккупированных районов Украины в состав России и отрицал военные преступления россиян.

В 2025 году российского актера заочно приговорили в Украине к 10 годам лишения свободы.

