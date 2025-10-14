"Дати в мордяку": Білоножко назвала двох російських зірок, які брехали українцям в очі

Українська співачка Світлана Білоножко назвала двох російських зірок, які цинічно брехали українцям в очі. Серед росіян, які часто приїжджали в Україну до війни, були актори Дмитро Пєвцов та його дружина Ольга Дроздова.

Related video

Білоножко в інтерв'ю Наталії Влащенко пригадує, що ті під час візитів до України були доброзичливими, добре ставились до українців та вдавали "своїх". Втім, згодом вони підтримали вторгнення РФ до України.

"Я пам'ятаю Пєвцова і Дроздову, як вони приїздили сюди в дуеті, співали. Вони такі були "свої", такі класні, такі доброзичливі, і раптом – отаке. Мені хочеться підійти й дати йому в мордяку з усіх сил. Він озвірів! Я не знаю, яка це може статися трансформація з людиною, щоб ти зовсім став звіриною якоюсь. Мені гидко від усього цього. Виявляється, можуть люди отак, ось таке може з людьми ставатись. Я навіть уявити не могла, що людина раптом говорить одне, а потім зовсім кардинально інше. При чому, з такою ворожою установою. Це дуже прикро!" – сказала народна артистка України.

Пєвцов про війну

Дмитро Пєвцов "неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів" за участі президента РФ Володимира Путіна. Крім цього, він часто виступав в ефірах центральних російських телеканалів із закликами до захоплення державної влади та всієї території України. Ба більше, в інтерв’ю актор розповідав про особисте голосування за приєднання тимчасово окупованих районів України до складу Росії та заперечував воєнні злочини росіян.

У 2025 році російського актора заочно засудили в Україні до 10 років позбавлення волі.

Дмитро Пєвцов Фото: Скрин відео

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, вдова Віталія Білоножка розповіла, як її чоловік змагався з Ющенком.