15 октября 2025 года: Евфимия Солунского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя разжигать огонь и делать генеральную уборку.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Евфимия Солунского. Он родился в христианской семье и рано женился по велению родителей. В 18 лет он решил оставить жену с детьми и уйти в монастырь, а позже поселился на горе Афон. Люди стали говорить о его подвижничестве, и к нему потянулись паломники. Но Евфимий не желал славы, поэтому перебрался на остров, где основал монашескую общину возле Салоников и восстановил заброшенный монастырь святого Андрея.
Что нельзя делать 15 октября:
- разжигать огонь;
- делать генеральную уборку;
- гулять после заката солнца.
Народные поверья и приметы:
- летают комары – зима не будет суровой;
- облака на восходе — к непогоде;
- ясно – будет тепло;
- круги около месяца – ждите первые морозы.
День ангела празднуют:
Евфимий, Денис, Иван, Семен, Дмитрий и Афанасий.
Родились в этот день:
1844 год — Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт;
1960 год — Евгений Комаровский, украинский врач-педиатр, писатель, журналист, общественный деятель;
1975 год — Денис Шмигаль, премьер-министр Украины.
А также в этот день:
1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;
1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем, впоследствии (1632) превращенную в коллегию, а затем — в Киево-Могилянскую Академию (1701);
1981 год – основывают американскую группу Metallica.
