15 октября 2025 года: Евфимия Солунского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя разжигать огонь и делать генеральную уборку.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Евфимия Солунского. Он родился в христианской семье и рано женился по велению родителей. В 18 лет он решил оставить жену с детьми и уйти в монастырь, а позже поселился на горе Афон. Люди стали говорить о его подвижничестве, и к нему потянулись паломники. Но Евфимий не желал славы, поэтому перебрался на остров, где основал монашескую общину возле Салоников и восстановил заброшенный монастырь святого Андрея.

Что нельзя делать 15 октября:

разжигать огонь;

делать генеральную уборку;

гулять после заката солнца.

Народные поверья и приметы:

летают комары – зима не будет суровой;

облака на восходе — к непогоде;

ясно – будет тепло;

круги около месяца – ждите первые морозы.

День ангела празднуют:

Евфимий, Денис, Иван, Семен, Дмитрий и Афанасий.

Родились в этот день:

1844 год — Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт;

1960 год — Евгений Комаровский, украинский врач-педиатр, писатель, журналист, общественный деятель;

1975 год — Денис Шмигаль, премьер-министр Украины.

А также в этот день:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем, впоследствии (1632) превращенную в коллегию, а затем — в Киево-Могилянскую Академию (1701);

1981 год – основывают американскую группу Metallica.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.