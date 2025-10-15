15 жовтня 2025 року: Євфимія Солунського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна розпалювати вогонь і робити генеральне прибирання.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євфимія Солунського. Він народився в християнській родині і рано одружився за велінням батьків. У 18 років він вирішив залишити дружину з дітьми і піти в монастир, а пізніше оселився на горі Афон. Люди стали говорити про його подвижництво, і до нього потягнулися паломники. Але Євфимій не бажав слави, тому перебрався на острів, де заснував чернечу громаду біля Салоніків і відновив занедбаний монастир святого Андрія.

Що не можна робити 15 жовтня:

розпалювати вогонь;

робити генеральне прибирання;

гуляти після заходу сонця.

Народні повір'я та прикмети:

літають комарі — зима не буде суворою;

хмари на сході — до негоди;

ясно — буде тепло;

кола біля місяця — чекайте на перші морози.

День ангела святкують:

Євфимій, Денис, Іван, Семен, Дмитро та Афанасій.

Народилися в цей день:

1844 рік — Фрідріх Ніцше, німецький філософ, філолог, поет;

1960 рік — Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник, журналіст, громадський діяч;

1975 рік — Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

А також цього дня:

1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;

1615 рік — засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колегію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701);

1981 рік — засновують американський гурт Metallica.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.