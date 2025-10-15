15 жовтня 2025 року: Євфимія Солунського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна розпалювати вогонь і робити генеральне прибирання.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Євфимія Солунського. Він народився в християнській родині і рано одружився за велінням батьків. У 18 років він вирішив залишити дружину з дітьми і піти в монастир, а пізніше оселився на горі Афон. Люди стали говорити про його подвижництво, і до нього потягнулися паломники. Але Євфимій не бажав слави, тому перебрався на острів, де заснував чернечу громаду біля Салоніків і відновив занедбаний монастир святого Андрія.
Що не можна робити 15 жовтня:
- розпалювати вогонь;
- робити генеральне прибирання;
- гуляти після заходу сонця.
Народні повір'я та прикмети:
- літають комарі — зима не буде суворою;
- хмари на сході — до негоди;
- ясно — буде тепло;
- кола біля місяця — чекайте на перші морози.
День ангела святкують:
Євфимій, Денис, Іван, Семен, Дмитро та Афанасій.
Народилися в цей день:
1844 рік — Фрідріх Ніцше, німецький філософ, філолог, поет;
1960 рік — Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник, журналіст, громадський діяч;
1975 рік — Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.
А також цього дня:
1583 рік — українські землі у складі Речі Посполитої переходять з юліанського на григоріанський календар;
1615 рік — засновують Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колегію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701);
1981 рік — засновують американський гурт Metallica.
