Украинка поселилась в отдаленном доме на краю континента: почему она там живет (фото)

Надя Очарована рассказала о своем опыте проживания за Полярным кругом. Девушка путешествует, чтобы найти внутреннее равновесие и спокойствие. В своем блоге она делится основными впечатлениями и открытиями.

Надя Очарована признается, что проводит в Арктике неделю в год. Она живет в норвежском хитте — традиционном домике, расположенном в живописном месте, у морского побережья, озера или гор. Там можно наслаждаться природой как можно дальше от цивилизаций и суеты. Что украинка поняла за это время, — читайте в материале Фокуса.

Жизнь в Арктике

"Живу в Арктике. Облетела мир и нашла его внутри", — отмечает автор в описании к своему каналу.

По ее словам, домик расположен далеко во фьордах, на берегу Баренцева моря. Это самая северная точка Европы, за которой начинается Ледовитый океан.

"Я приезжаю сюда на свой личный ретрит. Почувствовать покой и снова встретить себя. Когда люди слышат об этом, они думают, что я сбежала от мира. Но это не побег, это моя пауза среди вечности", — делится эмоциями девушка.

Туристка утверждает, что всем нужны паузы, чтобы снова вернуться, но "уже другими".

Типичный день в путешествии

В другом ролике блогер рассказала, как проходит ее типичный день: подъем в 5 утра, заваривает кофе и отправляется на двухчасовой хакинг по фьордам. Далее — легкий завтрак и удаленная работа.

Надя Очарована временами отправляется в ретрит Фото: TikTok

"Я — контент-маркетолог. Работаю с блогерами и продвигаю малый бизнес. Работаю до вечера. Готовлю ужин из оленя и выхожу на охоту за северным сиянием", — делится украинка.

Ее видео собрало более 40 тысяч просмотров, немало комментариев, лайков, репостов и других реакций от зрителей, которых заинтересовала тема одинокого отдыха вдали от цивилизации.

Реакция зрителей

"Завидую";

"Это невероятно";

"Как классно, тихо, спокойно. Я бы так жила";

Вот так домик выглядит внутри Фото: TikTok

"Какая замечательная идея. Теперь тоже захотела воспользоваться";

"Конечно, классно было бы поехать и посмотреть, но один раз. Для меня место силы в Карпатах. Есть абсолютно безлюдные места, без нета и связи. И это рядом, и наше, родное! Сделай паузу, насладиться Карпатами!

Один из пользователей заметил: "Как правило такие hytte предназначены для почасового отдыха на пути вашего хайку, а не для недельного ретрита. Хотя есть hytte, которые сдаются в аренду". На этот комментарий автор ответила: "Я вам скажу больше, в них годами живут владельцы".

