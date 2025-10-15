Українка поселилась у віддаленому будинку на краю континенту: чому вона там живе (фото)

Надя Очарована розповіла про свій досвід проживання за Полярним колом. Дівчина подорожує, щоб знайти внутрішню рівновагу та спокій. У своєму блозі вона ділиться основними враженнями й відкриттями.

Надя Очарована зізнається, що проводить в Арктиці тиждень на рік. Вона живе у норвезькому хітте — традиційному будиночку, розташованому в мальовничому місці, біля морського узбережжя, озера чи гір. Там можна насолоджуватися природою якомога далі від цивілізацій та метушні. Що українка зрозуміла за цей час, — читайте в матеріалі Фокусу.

Життя в Арктиці

"Живу в Арктиці. Облетіла світ і знайшла його всередині", — зазначає авторка в описі до свого каналу.

За її словами, хатинка розташована далеко у фіордах, на березі Баренцевого моря. Це найпівнічніша точка Європи, за якою починається Льодовитий океан.

"Я приїжджаю сюди на свій особистий ретрит. Відчути спокій і знову зустріти себе. Коли люди чують про це, вони думають, що я втекла від світу. Але це не втеча, це моя пауза серед вічності", — ділиться емоціями дівчина.

Туристка стверджує, що усім потрібні паузи, щоб знову повернутися, але "вже іншими".

Типовий день у подорожі

В іншому ролику блогерка розповіла, як проходить її типовий день: підйом о 5 ранку, заварює каву й вирушає на двогодинний хакінг фіордами. Далі — легкий сніданок й віддалена робота.

Надя Очарована часом вирушає у ретрит Фото: TikTok

"Я — контент-маркетолог. Працюю з блогерами й просуваю малий бізнес. Працюю до вечора. Готую вечерю з оленя і виходжу на полювання за північним сяйвом", — ділиться українка.

Її відео зібрало понад 40 тисяч переглядів, чимало коментарів, вподобайок, репостів та інших реакцій від глядачів, яких зацікавила тема самотнього відпочинку далеко від цивілізації.

Реакція глядачів

"Заздрю";

"Це неймовірно";

"Як класно, тихо, спокійно. Я б так жила";

Ось такий вигляд будиночок має всередині Фото: TikTok

"Яка чудова ідея. Тепер теж захотіла скористатись";

"Звісно, класно було б поїхати й подивитися, але один раз. Для мене місце сили в Карпатах. Є абсолютно безлюдні місця, без нету і зв'язку. І це поруч, і наше, рідне! Зроби паузу, насолодитись Карпатами!;

Один з користувачів зауважив: "Як правило такі hytte призначені для погодинного відпочинку на шляху вашого хайку, а не для тижневого ретриту. Хоча є hytte, які здаються в оренду". На цей коментар авторка відповіла: "Я вам скажу більше, в них роками живуть власники".

