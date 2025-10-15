"Депрессивный город": известная блогерша раскритиковала Николаев и нарвалась на хейт

Украинская блогерша Анастасия Арбузова нарвалась на хейт после критики Николаева. Участница шоу "Супермама" пожаловалась на грязь и плохие дороги в городе.

Related video

Арбузова вышла на связь с подписчиками в TikTok и поделилась впечатлениями от посещения Николаева. Впрочем, блогерша получила волну хейта от украинцев, в частности возмущенных жителей города-героя.

Арбузова раскритиковала Николаев

"Еду сейчас в Николаеве и думаю, вот чего нельзя сделать объездную дорогу, чтобы люди, которые едут на Одессу или на другие города, просто не ездили в этом городе, а котором просто нет дорог. Яма на яме. Люк на люке. Едешь и такое впечатление, что я здесь не живу, но у меня уже здесь депрессия. Такой депрессивный город", — сказала блогерша.

Анастасия Арбузова Фото: Instagram

После волны критики от украинцев Арбузова пошутила, что стала известной теперь и в Николаеве. Она объяснила, что тогда проезжала город, когда ехала из Одессы в Днепр. Звезда "Супермамы" добавила, что не хотела обидеть жителей города, а просто прокомментировала свои впечатления и хотела побыстрее уехать из Николаева.

"При чем здесь город-герой к тому, что город просто грязный? Я ни в коем случае не написала что-то плохое на людей. Я ни в коем случае не сказала, что город Николаев не герой. Я просто констатировала факт", — оправдалась Арбузова.

Анастасия Арбузова оправдалась после критики Николаева Фото: Instagram

Николаевцы резко раскритиковали звезду сети:

"Если бы не Николаев, ваша Одесса, где вы любите находиться, была бы совсем не ваша".

"Если бы не Николаев, то полстраны уже точно не было бы".

"А я не вижу в своем городе грязи. Просто каждый видит то, что хочет видеть. И да, я одесситка, переехала в Николаев в 2010 году. Первый год тоже что-то видела, а потом полюбила его так сильно, что я не увижу никогда в нем плохого. Потому что это дом. И какие у нас люди!".

"Полный бред! Николаев самый лучший город. А вы такой себе блогер..."

"Николаев — город герой! А вы кто?)".

Были и те, кто согласился со словами Арбузовой:

"Я из Николаева, и скажите мне, где автор сказал неправду? Город в ужасном состоянии, все перекопано, разбито и все в мусоре".

"Я живу в Николаеве и тоже говорю: город грязный и серый, нет развития и цены на жилье заоблачные".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анастасия Арбузова подала в суд на бывшего мужа, который отказывается помогать ей в воспитании дочери.

Блогерша Анастасия Скальницкая рассказала, что ее дочь сталкивалась с оскорблениями в школе из-за русского языка.

Кроме того, Елена Мандзюк заявила, что ее мнение о Харькове, в частности, что это "город ждунов" вырвали из контекста.