"Депресивне місто": відома блогерка розкритикувала Миколаїв і нарвалася на хейт

Українська блогерка Анастасія Арбузова нарвалася на хейт після критики Миколаєва. Учасниця шоу "Супермама" поскаржилася на бруд та погані дороги в місті.

Арбузова вийшла на звʼязок з підписниками в TikTok і поділилася враженнями від відвідування Миколаєва. Втім, блогерка отримала хвилю хейту від українців, зокрема обурених мешканців міста-героя.

Арбузова розкритикувала Миколаїв

"Їду зараз в Миколаєві і думаю, от чого не можна зробити обʼїзну дорогу, щоб люди, які їдуть на Одесу чи на інші міста, просто не їздили в цьому місті, а якому просто немає доріг. Яма на ямі. Люк на люку. Їдеш і таке враження, що я тут не живу, але в мене вже тут депресія. Таке депресивне місто", — сказала блогерка.

Анастасія Арбузова Фото: Instagram

Після хвилі критики від українців Арбузова пожартувала, що стала відомою тепер і в Миколаєві. Вона пояснила, що тоді проїжджала місто, коли їхала з Одеси в Дніпро. Зірка "Супермами" додала, що не хотіла образити мешканців міста, а просто прокоментувала свої враження і хотіла швидше виїхати з Миколаєва.

"До чого тут місто-герой до того, що місто просто брудне? Я в жодному разі не написала щось погане на людей. Я в жодному разі не сказала, що місто Миколаїв не герой. Я просто констатувала факт", — виправдалася Арбузова.

Анастасія Арбузова виправдалася після критики Миколаєва Фото: Instagram

Миколаївці різко розкритикували зірку мережі:

"Якщо б не Миколаїв, ваша Одеса, де ви любите знаходитися, була б зовсім не ваша".

"Якби не Миколаїв, то пів країни вже точно не було би".

"А я не бачу в своєму місті бруду. Просто кожен бачить те, що хоче бачити. І так, я одеситка, переїхала в Миколаїв в 2010 році. Перший рік теж щось бачила, а потім полюбила його так сильно, що я не побачу ніколи в ньому поганого. Тому що це дім. І які в нас люди!".

"Повна маячня! Миколаїв найкраще місто. А ви такий собі блогер…"

"Миколаїв — місто герой! А ви хто?)".

Були й ті, хто погодився зі словами Арбузової:

"Я з Миколаєва, і скажіть мені, де автор сказав неправду? Місто в жахливому стані, все перекопане, розбите і все в смітті".

"Я живу в Миколаєві і теж кажу: місто брудне і сіре, нема розвитку і ціни на житло захмарні".

