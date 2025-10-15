"Принял участие в своей свадьбе": Валерий Маркус поделился фотографией со своей женой (фото)

Известный украинский писатель, блогер и военнослужащий ВСУ Валерий Маркус опубликовал в X новое фото, которое быстро привлекло внимание его подписчиков и стало поводом для активного обсуждения.

Опубликованный снимок со своей свадьбы Маркус подписал: "Во время отпуска принял участие в своей свадьбе. После трех лет брака. Понравилось."

В общем, сообщение вызвало многочисленные реакции пользователей, которые поспешили выразить искренние поздравления и пожелания счастья. В общем подписчики отмечали радость за писателя и поддержку его личной жизни, оставляя теплые слова:

"О, самые искренние поздравления, счастья вам и благополучия!!!"

"И как говорил классик: "Детишек как на небе звездочек"!!!"

"Через 7 лет повторите. Поздравляю!"

"Главное не увлекаться, чтобы не вошло в привычку"

"Счастья и любви на многая лета"

"Пусть все время будет сладко! Счастья молодоженам"

Еще в 2023 году Валерий Маркус официально женился. Сначала, 13 февраля, он коротко написал в X: "женюсь", а уже 16 февраля сообщил: "женился". Однако о его жене до сих пор ничего не известно. На фото видно, что избранница Маркуса рыжеволосая, стройная и высокая.

Публикация Валерия Маркуса в X Фото: Скриншот

В комментариях под новой публикацией некоторые пользователи в шутку предполагали, что его женой может быть Марьяна Безуглая. Один из подписчиков даже создал видео с помощью искусственного интеллекта, на котором Марьяна кружится в танце с Валерием. Другие комментарии выглядели так:

"Стал лайк, если зашел почитать комменты о Марьяне"

"Это туда Марьяна не могла открыть дверь? Поздравляю.

"Марьяна просто невероятная"

"Это как Маси и Безуглая".

Комментарии под публикацией Валерия Маркуса Фото: Скриншот

Кроме этого, из информации, которая появлялась в сети, известно, что до свадьбы Валерий Маркус разошелся со своей предыдущей девушкой, чтобы полностью сосредоточиться на службе в ВСУ.

