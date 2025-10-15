"Взяв участь у своєму весіллі": Валерій Маркус поділився світлиною зі своєю дружиною (фото)

Відомий український письменник, блогер і військовослужбовець ЗСУ Валерій Маркус опублікував у X нове фото, яке швидко привернуло увагу його підписників і стало приводом для активного обговорення.

Опублікований знімок зі свого весілля Маркус підписав: "Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось."

Загалом, допис викликав численні реакції користувачів, які поспішили висловити щирі привітання та побажання щастя. Загалом підписники відзначали радість за письменника та підтримку його особистого життя, залишаючи теплі слова:

"О, найщиріші вітання, щастя вам та добробуту!!!"

"І як казав класик: "Діточок як на небі зірочок"!!!"

"Через 7 років повторіть. Вітання!"

"Головне не захоплюватись, щоб не увійшло у звичку"

"Щастя і кохання на многая літа"

"Хай весь час буде солодко! Щастя молодятам"

Ще у 2023 році Валерій Маркус офіційно одружився. Спершу, 13 лютого, він коротко написав у X: "одружуся", а вже 16 лютого повідомив: "одружився". Проте про його дружину досі нічого не відомо. На фото видно, що обраниця Маркуса рудоволоса, струнка і висока.

Публікація Валерія Маркуса в X Фото: Скриншот

У коментарях під новою публікацією деякі користувачі жартома припускали, що його дружиною може бути Маряна Безугла. Один із підписників навіть створив відео за допомогою штучного інтелекту, на якому Маряна кружляє у танці з Валерієм. Інші коментарі виглядали так:

"Став лайк, якщо зайшов почитати коменти про Мар'яну"

"Це туди Маряна не могла відкрити двері? Вітаю"

"Мар'яна просто неймовірна"

"Це наче Масі і Безугла".

Коментарі під публікацією Валерія Маркуса Фото: Скриншот

Крім цього, з інформації, що з’являлася у мережі, відомо, що до весілля Валерій Маркус розійшовся зі своєю попередньою дівчиною, аби повністю зосередитися на службі у ЗСУ.

Нагадаємо, що Валерій Маркус попри скандал дуже добре ставиться до ветерана і коміка Віктора Розового та зауважив, що принципово ігнорує інтерв’ю Раміни Есхакзай. На його думку, вона хайпожорка, а також її цікавить лише слава за будь-яку ціну.

Також Фокус писав, що старший син ексміністра інфраструктури України та військового Володимира Омеляна від першого шлюбу, Северин Омелян одружився.