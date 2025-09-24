Тема для стендапу: військовий висловився про злиті подробиці з особистого життя Розового

Валерій Маркус сказав свою думку щодо гумориста Віктора Розового і скандалу, який нещодавно стався довкола його стосунків з Ольгою Мерзлікіною. Військовий не дивився скандальне інтерв'ю коміка Раміні, а бачив тільки уривки, які поширювались в мережі.

Військовий та письменник Валерій Маркус поділився своїм ставленням до ветерана і коміка Віктора Розового та пояснив, чому принципово ігнорує інтерв’ю Раміни Есхакзай. Про це він сказав під час інтерв’ю на Youtube-каналі "Ісландія".

"Я не дивився інтерв’ю Розового. У мене нема бажання, принципово. Раміну я максимально зневажаю і я це говорив дуже давно. Я ще в 2021 році казав, що не варто з цією людиною комунікувати. Вона хайпожорка, її цікавить лише слава за будь-яку ціну. З цих пір моя думка не змінилась. Вона лише затвердилась, набула ще більшої аргументації", – сказав Маркус.

Водночас він наголосив, що до Віктора Розового ставиться з великою повагою та давно цінує його гумор і творчість:

"Ще до повномасштабної війни я дивився всі виступи "Загорецької", я вже тоді став їхнім фанатом. Я в захваті від його почуття гумору, я дивився всі їхні відео на ютуб-каналі, мені дуже імпонує його діяльність".

Маркус додав, що йому шкода через травму, яку отримав Розовий, та висловив сподівання, що у майбутньому болісний досвід коміка зможе стати матеріалом для сильного стендапу, який допоможе не лише йому, а й іншим людям.

"Я сподіваюсь що він стане на ноги. І весь той біль, який формулюється в речах, які всі обговорюють, я сподіваюсь, що в майбутньому це стане темою для дуже класного стендапу. І завдяки цьому він допоможе не тільки собі, а й багатьом іншим. Через гумор дасть можливість пропрацювати біль іншим. Що стосується сім’ї, війни, поранення. Оці всі фрагменти інтерв’ю, які до мене доходили, якби це були сцени стендапу — це була б бомба. Зараз вся проблема в тому, що це все відбувається не зі сцени у вигляді стендапу, а на інтерв’ю у вигляді позиції. Тому таке сприйняття. Мені буде важко впоратись без його творчої діяльності. Таких, як Вітя, на нашій сцені дуже мало", – підсумував письменник.

