Тема для стендапа: военный высказался о слитых подробностях из личной жизни Розового

Военный и писатель Валерий Маркус поделился своим отношением к ветерану и комику Виктору Розовому и объяснил, почему принципиально игнорирует интервью Рамины Эсхакзай. Об этом он сказал во время интервью на Youtube-канале "Исландия".

"Я не смотрел интервью Розового. У меня нет желания, принципиально. Рамину я максимально презираю и я это говорил очень давно. Я еще в 2021 году говорил, что не стоит с этим человеком коммуницировать. Она хайпожорка, ее интересует только слава любой ценой. С этих пор мое мнение не изменилось. Оно лишь утвердилось, приобрело еще большую аргументацию", — сказал Маркус.

В то же время он отметил, что к Виктору Розовому относится с большим уважением и давно ценит его юмор и творчество:

"Еще до полномасштабной войны я смотрел все выступления "Загорецкой", я уже тогда стал их фанатом. Я в восторге от его чувства юмора, я смотрел все их видео на ютуб-канале, мне очень импонирует его деятельность".

Маркус добавил, что ему жаль из-за травмы, которую получил Розовый, и выразил надежду, что в будущем болезненный опыт комика сможет стать материалом для сильного стендапа, который поможет не только ему, но и другим людям.

"Я надеюсь, что он станет на ноги. И вся та боль, которая формулируется в вещах, которые все обсуждают, я надеюсь, что в будущем это станет темой для очень классного стендапа. И благодаря этому он поможет не только себе, но и многим другим. Через юмор даст возможность проработать боль другим. Что касается семьи, войны, ранения. Эти все фрагменты интервью, которые до меня доходили, если бы это были сцены стендапа — это была бы бомба. Сейчас вся проблема в том, что это все происходит не со сцены в виде стендапа, а на интервью в виде позиции. Поэтому такое восприятие. Мне будет трудно справиться без его творческой деятельности. Таких, как Витя, на нашей сцене очень мало", — подытожил писатель.

