Женщина сделала тату с именем любимого, но все пошло не по плану (фото)

22-летняя Кэти Аллан, барменша из Маклсфилда (Великобритания), превратила татуировку с именем своего бывшего бойфренда в название бюджетной авиакомпании. Эта история залетела в тренды социальных сетей.

Related video

Кэти вытатуировала имя "Райан" на своем правом бедре только потому, что парень поспорил, что она этого не сделает. Однако, когда в июле 2025 года пара разошлась, женщина осталась с постоянным напоминанием о неудачном романе. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Я сделала глупость, что вытатуировала его имя. Он поспорил со мной, что я не сделаю этого. Поэтому однажды, когда он был на работе, просто пошла и сделала это. Я слишком упрямая, чтобы не доказать свою правоту", — поделилась она в TikTok-видео.

Неудачная татуировка

Через две недели после расставания, когда Кэти летела рейсом Ryanair на Ибицу, в ее голову пришла гениальная идея. Вместе с подругами они придумали, как можно исправить неудачное тату.

"Мы с девушками подумали: "А может добавили "air" к "Ryan" и превратить тату в Ryanair?" — рассказала Кэти.

Кэти Аллан носит тату с названием бюджетной авиакомпании Фото: TikTok

9 октября британка посетила свою мастерицу, которая бесплатно добавила надпись. Теперь она является гордой обладательницей очень необычного тату с названием бюджетной авиакомпании.

"Тату-мастерица считала, что это смешно, потому что именно она сначала вытатуировала его имя и пыталась убедить меня не делать этого. А теперь я сказала: "Нет, все в порядке, это смешно", — вспоминает Аллан.

Отзывы пользователей сети

Видео, на котором Кэти демонстрирует обновленную татуировку, быстро стало вирусным в TikTok, набрав более 715 тысяч просмотров.

"Мы думали, что некоторым людям это покажется смешным, но не ожидали, что оно станет вирусным, — призналась она.

В комментариях пользователи соцсетей оценили креативность Кэти, называя ее поступок "гениальным". Некоторые призвали авиакомпанию Ryanair наградить ее бесплатным полетом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

35-летний бразильский фотограф Леандро де Соуза, который живет в приграничном городе Баже рядом с Уругваем, прославился как самый татуированный человек страны, поскольку 95% его тела, включая лицо, были забиты наколками.

Бывший шеф-повар Джереми Шофилд, который считает, что нет другого человека на планете, кто бы набил себе больше татуировок, чем он, признался, какая часть тела самая болезненная.

28-летняя жительница Брисбена Эмбер Люк, которая потратила более $280 тысяч на всевозможные модификации тела, забив его татуировками с ног до головы, показала себя до того, как решилась так кардинально изменить свою внешность.