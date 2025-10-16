Жінка зробила тату з ім'ям коханого, але все пішло не за планом (фото)

22-річна Кеті Аллан, барменка із Маклсфілда (Велика Британія), перетворила татуювання з ім'ям свого колишнього бойфренда на назву бюджетної авіакомпанії. Ця історія залетіла в тренди соціальних мереж.

Related video

Кеті витатуювала ім’я "Раян" на своєму правому стегні лише тому, що хлопець побився об заклад, що вона цього не зробить. Однак, коли у липні 2025 року пара розійшлася, жінка залишилася із постійним нагадуванням про невдалий роман. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Я зробила дурницю, що витатуювала його ім’я. Він побився зі мною об заклад, що я не зроблю цього. Тож одного дня, коли він був на роботі, просто пішла і зробила це. Я занадто вперта, щоб не довести свою правоту", — поділилася вона у TikTok-відео.

Невдале тату

Через два тижні після розставання, коли Кеті летіла рейсом Ryanair на Ібіцу, до її голови прийшла геніальна ідея. Разом із подругами вони вигадали, як можна виправити невдале тату.

"Ми з дівчатами подумали: "А може додали "air" до "Ryan" і перетворити тату на Ryanair?" — розповіла Кеті.

Кеті Аллан носить тату з назвою бюджетної авіакомпанії Фото: TikTok

9 жовтня британка відвідала свою майстриню, яка безплатно додала напис. Тепер вона є гордою власницею дуже незвичного тату з назвою бюджетної авіакомпанії.

"Тату-майстриня вважала, що це смішно, бо саме вона спочатку витатуювала його ім’я і намагалася переконати мене не робити цього. А тепер я сказала: "Ні, все гаразд, це смішно", — згадує Аллан.

Відгуки користувачів мережі

Відео, на якому Кеті демонструє оновлене татуювання, швидко стало вірусним у TikTok, набравши понад 715 тисяч переглядів.

"Ми думали, що деяким людям це здасться смішним, але не очікували, що воно стане вірусним, — зізналася вона.

У коментарях користувачі соцмереж оцінили креативність Кеті, називаючи її вчинок "геніальним". Дехто закликав авіакомпанію Ryanair нагородити її безплатним польотом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

35-річний бразильський фотограф Леандро де Соуза, який мешкає в прикордонному місті Баже поруч з Уругваєм, прославився як найтатуйованіша людина країни, оскільки 95% його тіла, включно з обличчям, були забиті наколками.

Колишній шеф-кухар Джеремі Шофілд, який вважає, що немає іншої людини на планеті, хто б набив собі більше татуювань, ніж він, зізнався, яка частина тіла найболючіша.

28-річна мешканка Брісбена Ембер Люк, яка витратила понад $280 тисяч на всілякі модифікації тіла, забивши його татуюваннями з ніг до голови, показала себе до того, як зважилася так кардинально змінити свою зовнішність.