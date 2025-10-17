Прожил 101 год: умер бывший премьер-министр Японии, который извинялся за военные преступления

В Японии, на 102-м году жизни скончался бывший премьер-министр Томиичи Мураяма, известный своими официальными извинениями за преступления Японии во время Второй мировой войны. Политик оставил значительное наследие в истории страны благодаря так называемой "Декларации Мураямы".

Как сообщает Der Spiegel, бывший премьер-министр Японии Томиичи Мураяма умер в возрасте 101 года в больнице города Оита. О смерти политика объявила лидер Социал-демократической партии Мидзухо Фукусима в своей заметке на платформе X.

Сообщение о смерти Мураямы Фото: соцсеть Х

Томиичи Мураяма, возглавлявший правительство Японии с 1994 по 1996 год, стал первым социалистическим премьер-министром страны за почти полвека. Он вошел в историю благодаря своей "Декларации Мураямы", обнародованной в 1995 году по случаю 50-й годовщины завершения Второй мировой войны. В ней он официально выразил "глубокое чувство раскаяния" и "искренние извинения" за страдания, которые понесли народы Азии из-за действий Японии в период колониальной экспансии и войны.

Это заявление стало символическим шагом в послевоенной политике Японии. Декларацию поддержали Соединенные Штаты, Южная Корея, Китай и другие страны, которые испытали последствия японской оккупации. В Китае же вопрос исторической ответственности Токио до сих пор остается чувствительным и часто используется для подпитки антияпонских настроений.

Неспособность Японии полностью признать масштабы преступлений прошлого, а также современное усиление военного потенциала страны, вызывают неоднозначную реакцию в соседних государствах Восточной Азии.

Во время премьерства Мураяма правительство столкнулось с рядом вызовов, в частности с катастрофическим землетрясением в городе Кобе в 1995 году, которое унесло жизни более 6 тысяч человек. Тогда политика критиковали за медленную реакцию правительства на чрезвычайную ситуацию.

"Декларация Мураямы" до сих пор остается самым выразительным и искренним извинением, сделанным премьер-министром Японии. Последующие правительства неоднократно ссылались на нее, однако с 2013 года правительство националиста Синдзо Абэ отошло от этой практики. "Я считаю заявление Мураямы 1995 года политически чрезвычайно важным", — написала лидер социал-демократов Мидзухо Фукусима.

Напомним, Томиичи Мураяма возглавлял японское правительство в период, когда страна пыталась осмыслить свое прошлое и определить новый курс внешней политики. Его позиция о признании исторической ответственности Японии стала ориентиром для следующих поколений политиков и остается важной составляющей международных отношений в Восточной Азии.

