Названа страна с рекордным количеством долгожителей: показатель приближается к 100 000

Министерство здравоохранения Японии объявило, что число долгожителей неуклонно приближается к рекордным 100 000 человек. Для сравнения, еще в 1963 году число зарегистрированных долгожителей составляло всего 153 человека.

15 сентября в Японии отмечают День уважения к пожилым людям. В преддверии праздника Министерство здравоохранения объявило, что число долгожителей в стране достигло рекордных 99 763 человек. Статистика основана на данных системы регистрации населения и демонстрирует новый, уже 55 по счету, рекорд, пишет The Japan Times.

Рекордное количество долгожителей в Японии

Данные системы регистрации населения свидетельствуют о том, что число долгожителей в Японии выросло на 4644 человека в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – это стало новым рекордом. Среди долгожителей было 87 784 женщины, что составляет около 88% от общего числа.

Число людей в возрасте 100 лет и старше неуклонно растет с тех пор, как японское правительство начало вести учет в 1963 году – тогда было зарегистрировано всего 153 долгожителя. В 1981 году их число превысило 1000, в 1998 – 10 000, в 2012 – 50 000, а в 2022 году – 90 000. Сегодня на 100 000 человек в Японии приходится 80,58 долгожителей.

Самый старый житель Японии

Рекордсменом в Японии является Сигэко Кагава из Яматокориямы – 114 лет. По данным Министерства здравоохранения, долгожительница более 80 лет проработала акушером-гинекологом и врачом. Самым старым мужчиной Японии считается Киетака Мидзуно из Иваты – ему 111 лет.

Исследования показывают, что самый высокий показатель по префектурам 13 год подряд удерживает Симанэ – 168,69 долгожителей на 100 000 человек. На втором месте префектура Коти – 157,16 долгожителей на 100 000 человек, на третьем месте префектура Тоттори – 144,63. В то же время самый низкий показатель зафиксирован в префектуре Сайтама – 48,50, далее следуют Айти – 53 и Осака – 55,44.

Сокращение численности населения в Японии

Несмотря на растущее количество долгожителей в стране, Япония все чаще сталкивается с проблемами старения и сокращения численности населения. В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,15 в сравнении с 1,2 года ранее. Более того, коэффициент рождаемости в стране достигла минимальной точки с начала записи данных в 1947 году. Статистика также указывает на то, что в Токио этот показатель второй год подряд ниже 1.

Данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 1 января 2025 года численность населения Японии сократилась до 120,65 миллионов человек. В прошлом году количество новорожденных достигло 686 061 человек – первый год, когда количество родившихся опустилось ниже отметки в 700 000. В то же время число умерших достигло 1 605 298 человек, что привело к естественной убыли населения на 919 237 человек.

Исследователи фиксируют, что прошлый год стал 17 по счету, когда фиксировалась естественная убыль населения. 2024 год также демонстрировал самое резкое падение с начала ведения учета.

