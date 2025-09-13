Названо країну з рекордною кількістю довгожителів: показник наближається до 100 000

Міністерство охорони здоров'я Японії оголосило, що кількість довгожителів неухильно наближається до рекордних 100 000 осіб. Для порівняння, ще 1963 року кількість зареєстрованих довгожителів становила всього 153 людини.

15 вересня в Японії відзначають День поваги до літніх людей. Напередодні свята Міністерство охорони здоров'я оголосило, що кількість довгожителів у країні досягла рекордних 99 763 осіб. Статистика ґрунтується на даних системи реєстрації населення і демонструє новий, уже 55-й за рахунком, рекорд, пише The Japan Times.

Рекордна кількість довгожителів у Японії

Дані системи реєстрації населення свідчать про те, що кількість довгожителів у Японії зросла на 4644 особи, як порівняти з аналогічним періодом минулого року — це стало новим рекордом. Серед довгожителів було 87 784 жінки, що становить близько 88% від загальної кількості.

Кількість людей у віці 100 років і старше неухильно зростає відтоді, як японський уряд почав вести облік 1963 року — тоді було зареєстровано лише 153 довгожителі. 1981 року їхня кількість перевищила 1000, 1998-го — 10 000, 2012-го — 50 000, а 2022 року — 90 000. Сьогодні на 100 000 осіб у Японії припадає 80,58 довгожителя.

Найстаріший житель Японії

Рекордсменом у Японії є Сігеко Кагава з Яматокоріями — 114 років. За даними Міністерства охорони здоров'я, довгожителька понад 80 років пропрацювала акушером-гінекологом і лікарем. Найстарішим чоловіком Японії вважається Кіетака Мідзуно з Івати — йому 111 років.

Дослідження показують, що найвищий показник за префектурами 13 рік поспіль утримує Сімане — 168,69 довгожителя на 100 000 осіб. На другому місці префектура Коті — 157,16 довгожителя на 100 000 осіб, на третьому місці префектура Тотторі — 144,63. Водночас найнижчий показник зафіксовано в префектурі Сайтама — 48,50, далі йдуть Айті — 53 та Осака — 55,44.

Скорочення чисельності населення в Японії

Попри кількість довгожителів, що зростає у країні, Японія все частіше стикається з проблемами старіння і скорочення чисельності населення. У 2024 році сумарний коефіцієнт народжуваності знизився до 1,15 порівняно з 1,2 роком раніше. Ба більше, коефіцієнт народжуваності в країні сягнув мінімальної точки з початку запису даних у 1947 році. Статистика також вказує на те, що в Токіо цей показник другий рік поспіль нижчий за 1.

Дані свідчать про те, що станом на 1 січня 2025 року чисельність населення Японії скоротилася до 120,65 мільйона осіб. Минулого року кількість новонароджених сягнула 686 061 особи — перший рік, коли кількість народжених опустилася нижче позначки в 700 000. Водночас кількість померлих досягла 1 605 298 осіб, що призвело до природного спаду населення на 919 237 осіб.

Дослідники фіксують, що минулий рік став 17 за рахунком, коли фіксувався природний спад населення. 2024 рік також демонстрував найрізкіше падіння з початку ведення обліку.

