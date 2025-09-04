На 10 років довше: знайдено ще одне місце на Землі, де люди живуть винятково довго

Дослідники щойно виявили ще один регіон, де люди живуть винятково довго. Дані вказують, що середня тривалість життя тут на 10 років більша, ніж у середньому по світу.

Регіони з незвично високою тривалістю життя відомі як "блакитні зони". Науці вже відомо кілька таких регіонів, однак цього разу їм вдалося виявити місце, про яке раніше не було відомо, пише IFLScience.

"Блакитні зони" Землі

Прихильники ідеї "блакитних зон" припускають, що люди, які живуть у цих географічних зонах, як правило, мають нижчий рівень хронічних захворювань, більшу тривалість життя і надзвичайно високу ймовірність дожити до 100 років.

Довголіття в межах цих регіонів часто пояснюється такими факторами, як активний спосіб життя, низький рівень стресу, активний соціальний вплив і різноманітне харчування, включно з якісними регіональними продуктами.

Однак далеко не всі вчені підтримують ідею "блакитних зон". Дехто стверджує, що концепція насправді ґрунтується на хиткому фундаменті сумнівних даних і необґрунтованих узагальнень. І все ж, дослідники сходяться на думці, що в деяких регіонах справді пропагують здоровіший спосіб життя, що сприяє добробуту в літньому віці.

Ще один регіон з винятковою тривалістю життя

У новому дослідженні експерти в галузі громадської охорони здоров'я та фахівці з аналізу даних з Університету Або Академі схоже виявили ще один регіон, що відповідає опису "блакитної зони". Йдеться про Західну Фінляндію, особливо шведськомовний регіон Остроботнія.

Статистика свідчить про те, що очікувана тривалість новонароджених тут становить 83,1 року, що є вищим за середній показник по країні — 81,6 року, і значно вищим за середній показник у світі — 73,1 року.

Команда виявила, що в регіоні спостерігаються схожі тенденції до високої тривалості життя, доброго здоров'я і способу життя, характерні для відомих "блакитних зон". За словами співавторки дослідження Сари Аккерман, потенційний зв'язок між довголіттям, здоров'ям і способом життя може різнитися залежно від культурного, політичного, соціального та економічного контексту в різних регіонах. Тому будуть потрібні додаткові демографічні дослідження, щоб підтвердити надзвичайно високу тривалість життя в Остроботнії.

Зазначимо, що Фінляндія регулярно очолює світові рейтинги щастя, чому сприяє культура тихого задоволення, державні послуги, баланс між роботою та особистим життям, тісний зв'язок із природою та відносно низький рівень нерівності.

Також відомо, що раціон фінів, у середньому, здоровіший, ніж у багатьох інших. Він традиційно заснований на цільнозернових продуктах і великій кількості холодноводної риби. Ці ж особливості можуть допомогти пояснити, чому деякі регіони Фінляндії є сприятливим ґрунтом для довшого і здорового життя.

Однак справа не тільки в цьому. Учені помітили, що в Південній Остроботнії тривалість життя нижча, ніж в інших вивчених регіонах. Тут також спостерігається зниження рівня здоров'я. Крім того, сусідні Аландські острови можуть похвалитися найвищою тривалістю життя і найгарнішим здоров'ям, але водночас не відповідають основним принципам способу життя, прийнятим у "блакитних зонах".

