На 10 лет дольше: найдено еще одно место на Земле, где люди живут исключительно долго
Исследователи только что обнаружили еще один регион, где люди живут исключительно долго. Данные указывают, что средняя продолжительность жизни здесь на 10 лет больше, чем в среднем по миру.
Регионы с необычно высокой продолжительностью жизни известны как "голубые зоны". Науке уже известно несколько таких регионов, однако на этот раз им удалось обнаружить место, о котором ранее не было известно, пишет IFLScience.
"Голубые зоны" Земли
Сторонники идеи "голубых зон" предполагают, что люди, живущие в этих географических зонах, как правило, имеют более низкий уровень хронических заболеваний, большую продолжительность жизни и необычайно высокую вероятность дожить до 100 лет.
Долголетие в пределах этих регионов часто объясняется такими факторами, как активный образ жизни, низкий уровень стресса, активное социальное воздействие и разнообразное питание, включая качественные региональные продукты.
Однако далеко не все ученые поддерживают идею "голубых зон". Некоторые утверждают, что концепция на самом деле основана на шатком фундаменте сомнительных данных и необоснованных обобщений. И все же, исследователи сходятся во мнении, что в некоторых регионах действительно пропагандируется более здоровый образ жизни, способствующий благополучию в пожилом возрасте.
Еще один регион с исключительной продолжительностью жизни
В новом исследовании эксперты в области общественного здравоохранения и специалисты по анализу данных из Университета Або Академи похоже обнаружили еще один регион, соответствующий описанию "голубой зоны". Речь идет о Западной Финляндии, особенно шведоязычном регионе Остроботния.
Статистика свидетельствует о том, что ожидаемая продолжительность новорожденных здесь составляет 83,1 года, что выше среднего показателя по стране – 81,6 года, и значительно выше среднего показателя в мире – 73,1 года.
Команда обнаружила, что в регионе наблюдаются схожие тенденции к высокой продолжительности жизни, хорошему здоровью и образу жизни, характерные для известных "голубых зон". По словам соавтора исследования Сары Аккерман, потенциальная связь между долголетием, здоровьем и образом жизни может различаться в зависимости от культурного, политического, социального и экономического контекста в разных регионах. Поэтому потребуются дополнительные демографические исследования, чтобы подтвердить необычайно высокую продолжительность жизни в Остроботнии.
Отметим, что Финляндия регулярно возглавляет мировые рейтинги счастья, чему способствует культура тихого удовлетворения, государственные услуги, баланс между работой и личной жизнью, тесная связь с природой и относительно низкий уровень неравенства.
Также известно, что рацион питания финнов, в среднем, здоровее, чем у многих других. Он традиционно основан на цельнозерновых продуктах и обилии холодноводной рыбы. Эти же особенности могут помочь объяснить, почему некоторые регионы Финляндии являются благоприятной почвой для более долгой и здоровой жизни.
Однако дело не только в этом. Ученые заметили, что в Южной Остроботнии продолжительность жизни ниже, чем в других изученных регионах. Здесь также наблюдается снижение уровня здоровья. Кроме того, соседние Аландские острова могут похвастаться самой высокой продолжительностью жизни и самым хорошим здоровьем, но при этом не соответствуют основным принципам образа жизни, принятым в "голубых зонах".
