Прожив 101 рік: помер колишній прем'єр-міністр Японії, який вибачався за воєнні злочини

У Японії, на 102-му році життя помер колишній прем'єр-міністр Томіїчі Мураяма, відомий своїми офіційними вибаченнями за злочини Японії під час Другої світової війни. Політик залишив значну спадщину в історії країни завдяки так званій "Декларації Мураями".

Як повідомляє Der Spiegel, колишній прем'єр-міністр Японії Томіїчі Мураяма помер у віці 101 року в лікарні міста Оїта. Про смерть політика оголосила лідерка Соціал-демократичної партії Мідзухо Фукусіма у своєму дописі на платформі X.

Допис про смерть Мураями Фото: соцмережа Х

Томіїчі Мураяма, який очолював уряд Японії з 1994 по 1996 рік, став першим соціалістичним прем’єр-міністром країни за майже пів століття. Він увійшов в історію завдяки своїй "Декларації Мураями", оприлюдненій у 1995 році з нагоди 50-ї річниці завершення Другої світової війни. У ній він офіційно висловив "глибоке почуття каяття" та "щирі вибачення" за страждання, яких зазнали народи Азії через дії Японії в період колоніальної експансії та війни.

Ця заява стала символічним кроком у післявоєнній політиці Японії. Декларацію підтримали Сполучені Штати, Південна Корея, Китай та інші країни, які зазнали наслідків японської окупації. У Китаї ж питання історичної відповідальності Токіо досі залишається чутливим і часто використовується для підживлення антияпонських настроїв.

Нездатність Японії повністю визнати масштаби злочинів минулого, а також сучасне посилення військового потенціалу країни, викликають неоднозначну реакцію у сусідніх державах Східної Азії.

Під час прем’єрства Мураяма уряд зіткнувся з низкою викликів, зокрема з катастрофічним землетрусом у місті Кобе у 1995 році, який забрав життя понад 6 тисяч людей. Тоді політика критикували за повільну реакцію уряду на надзвичайну ситуацію.

"Декларація Мураями" досі залишається найвиразнішим і найщирішим вибаченням, зробленим прем’єр-міністром Японії. Наступні уряди неодноразово посилалися на неї, однак із 2013 року уряд націоналіста Сіндзо Абе відійшов від цієї практики. "Я вважаю заяву Мураями 1995 року політично надзвичайно важливою", — написала лідерка соціал-демократів Мідзухо Фукусіма.

Нагадаємо, Томіїчі Мураяма очолював японський уряд у період, коли країна намагалася осмислити своє минуле та визначити новий курс зовнішньої політики. Його позиція щодо визнання історичної відповідальності Японії стала орієнтиром для наступних поколінь політиків і залишається важливою складовою міжнародних відносин у Східній Азії.

