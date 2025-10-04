Телеведуча та завзята барабанщиця: уряд Японії вперше очолить жінка

У Японії правляча партія обрала своїм новим керівником 64-річну Санае Такаїчі. А це означає, шо на чолі уряду вперше в історії країни може стати жінка.

Санае Такаїчі є однією з найвідоміших і найнезвичайніших постатей у японській політиці, передає ВВС. Вона вже прославилася і як телеведуча, і як геві-метал-барабанщиця, а тепер, на посаді голови уряду, їй доведеться дати собі ради із доволі складними відносинами між Японією та нинішньою американською адміністрацією Дональда Трампа.

Такаїчі характеризують як консерваторку правих поглядів. Вона має всі шанси стати наступною прем’єркою Японії, адже правляча Ліберально-демократична партія нині є найбільшою політичною силою в нижній палаті, яка і обирає очільника уряду. Тим часом у опозиційному таборі спостерігається "сильна роздробленість".

До речі, якщо Такаічі обійме посаду прем'єр-міністра, одним із її головних завдань буде саме об'єднання Ліберально-демократичної партії, яка останніми роками потерпала від скандалів та внутрішніх конфліктів.

До речі, як зауважує ВВС, Санае Такаїчі є давньою шанувальницею першої жінки-прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, – тобто наразі вона сама перебуває на шляху до того, аби втілити власні амбіції стати "Залізною леді".

