Телеведущая и заядлая барабанщица: правительство Японии впервые возглавит женщина

В Японии правящая партия избрала своим новым руководителем 64-летнюю Санае Такаичи. А это означает, что во главе правительства впервые в истории страны может стать женщина.

Санае Такаичи является одной из самых известных и самых необычных фигур в японской политике, передает ВВС. Она уже прославилась и как телеведущая, и как хэви-метал-барабанщица, а теперь, на посту главы правительства, ей придется справиться с довольно сложными отношениями между Японией и нынешней американской администрацией Дональда Трампа.

Такаичи характеризуют как консерватора правых взглядов. У нее есть все шансы стать следующим премьером Японии, ведь правящая Либерально-демократическая партия сейчас является крупнейшей политической силой в нижней палате, которая и выбирает главу правительства. Между тем в оппозиционном лагере наблюдается "сильная раздробленность".

Кстати, если Такаичи займет должность премьер-министра, одной из ее главных задач будет именно объединение Либерально-демократической партии, которая в последние годы страдала от скандалов и внутренних конфликтов.

Между прочим, как отмечает ВВС, Санае Такаичи является давней поклонницей первой женщины-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, — то есть сейчас она сама находится на пути к тому, чтобы воплотить собственные амбиции стать "Железной леди".

