Впервые за 500 лет: в Ватикане состоится историческое событие с участием короля Чарльза

Британский король Чарльз III и его супруга королева Камилла посетят Ватикан, где монарх и Папа Римский Лев XIV впервые со времен Реформации XVI века вместе будут молиться в стенах Сикстинской капеллы на специальном служении.

Визит Чарльза с Камиллой в Ватикан запланирован на 22-23 октября. Королевская чета в рамках путешествия встретится также с высокопоставленными чиновниками. Об этом рассказало издание BBC.

В Сикстинской капелле запланирована особая служба — экуменическое богослужение, призванное объединить традиции католичества и англиканства. СМИ отмечает, что служение сосредоточится на теме защиты окружающей среды, поскольку британский монарх активно поддерживает различные экологические инициативы.

Король Чарльз и королева Камилла посетят Ватикан Фото: Getty

Визит Чарльза и Камиллы в Ватикан станет историческим событием. Как утверждают в Букингемском дворце, со времен разрыва отношений короля Англии Генриха VIII с Римом в XVI веке не зафиксировано ни одного случая, когда бы глава британской монархии и глава Католической церкви молились вместе на служении в храме.

Король Чарльз получит новый титул

Кроме служения в Сикстинской капелле, король Чарльз, как планируется, посетит службу в базилике святого Павла за Мурами. Это место исторически связано с королевской семьей Великобритании. На протяжении многих веков инсигнии Ордена Подвязки выставляют на территории аббатства, что символизирует тесную связь с британской монархией.

Король Чарльз должен получить здесь почетный духовный титул, связанный с аббатством. Он станет "королевским братом", что будет символизировать членство в братстве.

Церемония обещает быть изысканной и в духе старых традиций. Планируется, что Чарльз будет сидеть на специально изготовленном кресле. Его украсят королевским гербом и оставят в аббатстве для преемников из королевской семьи и самого Чарльза.

Анонсировано, что визит должен стать символом "примирения".

