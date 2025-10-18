Вперше за 500 років: у Ватикані відбудеться історична подія за участі короля Чарльза

Британський король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідають Ватикан, де монарх і Папа Римський Лев XIV вперше з часів Реформації XVI століття разом молитимуться у стінах Сикстинської капели на спеціальному служінні.

Візит Чарльза з Каміллою у Ватикан запланований на 22-23 жовтня. Королівське подружжя у межах подорожі зустрінеться також з високопоставленими чиновниками. Про це розповіло видання BBC.

У Сикстинській капелі запланована особлива служба — екуменічне богослужіння, покликане об'єднати традиції католицтва та англіканства. ЗМІ зазначає, що служіння зосередиться на темі захисту довкілля, оскільки британський монарх активно підтримує різноманітні екологічні ініціативи.

Король Чарльз і королева Камілла відвідають Ватикан Фото: Getty

Візит Чарльза та Камілли до Ватикану стане історичною подією. Як стверджують у Букінгемському палаці, з часів розриву відносин короля Англії Генріха VIII з Римом у XVI столітті не зафіксовано жодного випадку, коли б голова британської монархії та очільник Католицької церкви молилися разом на служінні у храмі.

Відео дня

Король Чарльз отримає новий титул

Окрім служіння у Сикстинській капелі, король Чарльз, як планується, відвідає службу у базиліці cвятого Павла за Мурами. Це місце історично пов'язане з королівською родиною Великої Британії. Упродовж багатьох століть інсигнії Ордена Підв’язки виставляють на території абатства, що символізує тісний зв'язок з британською монархією.

Король Чарльз має отримати тут почесний духовний титул, що пов'язаний з абатством. Він стане "королівським братом", що символізуватиме членство у братстві.

Церемонія обіцяє бути вишуканою і в дусі старих традицій. Планується, що Чарльз сидітиме на спеціально виготовленому кріслі. Його прикрасять королівським гербом й залишать в абатстві для наступників з королівської родини і самого Чарльза.

Анонсовано, що візит має стати символом "примирення".

Нагадаємо, 18 жовтня у BBC повідомили, що принц Ендрю відмовився від усіх титулів та нагород через гучний скандал.

Раніше у Radar Online розповіли, що нові світлини короля Чарльза спричинили хвилювання по всій Великій Британії через стан здоров'я монарха.