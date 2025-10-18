Вперше за 500 років: у Ватикані відбудеться історична подія за участі короля Чарльза
Британський король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідають Ватикан, де монарх і Папа Римський Лев XIV вперше з часів Реформації XVI століття разом молитимуться у стінах Сикстинської капели на спеціальному служінні.
Візит Чарльза з Каміллою у Ватикан запланований на 22-23 жовтня. Королівське подружжя у межах подорожі зустрінеться також з високопоставленими чиновниками. Про це розповіло видання BBC.
У Сикстинській капелі запланована особлива служба — екуменічне богослужіння, покликане об'єднати традиції католицтва та англіканства. ЗМІ зазначає, що служіння зосередиться на темі захисту довкілля, оскільки британський монарх активно підтримує різноманітні екологічні ініціативи.
Візит Чарльза та Камілли до Ватикану стане історичною подією. Як стверджують у Букінгемському палаці, з часів розриву відносин короля Англії Генріха VIII з Римом у XVI столітті не зафіксовано жодного випадку, коли б голова британської монархії та очільник Католицької церкви молилися разом на служінні у храмі.
Король Чарльз отримає новий титул
Окрім служіння у Сикстинській капелі, король Чарльз, як планується, відвідає службу у базиліці cвятого Павла за Мурами. Це місце історично пов'язане з королівською родиною Великої Британії. Упродовж багатьох століть інсигнії Ордена Підв’язки виставляють на території абатства, що символізує тісний зв'язок з британською монархією.
Король Чарльз має отримати тут почесний духовний титул, що пов'язаний з абатством. Він стане "королівським братом", що символізуватиме членство у братстві.
Церемонія обіцяє бути вишуканою і в дусі старих традицій. Планується, що Чарльз сидітиме на спеціально виготовленому кріслі. Його прикрасять королівським гербом й залишать в абатстві для наступників з королівської родини і самого Чарльза.
Анонсовано, що візит має стати символом "примирення".
