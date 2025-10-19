Лопес призналась, что не любила себя: бывший обвинил певицу в измене

Бывший муж Дженнифер Лопес, личный тренер Оджани Ноа, публично обвинил певицу в измене после ее высказываний о бывших партнерах в США. В своем заявлении он отметил, что артистка "должна хоть раз сказать правду" и прекратить "играть роль жертвы".

Как сообщает Daily Mail, конфликт между Дженнифер Лопес и ее первым мужем Оджани Ноа обострился после того, как певица в недавнем интервью призналась, что никто из ее бывших мужчин никогда по-настоящему не любил ее. На слова Лопес Ноа ответил резким заявлением в соцсетях, обвинив артистку в измене и манипуляциях.

В разговоре с ведущим Говардом Стерном 56-летняя Дженнифер Лопес сказала, что никогда не испытывала настоящей любви в отношениях. Она отметила: "Я поняла не то, что меня не любят, а то, что они не способны на это. У них этого просто нет".

Оджани Ноа, который был женат на Лопес с 1997 по 1998 год, опубликовал в Instagram ответ на эти слова. Он заявил, что именно певица нарушала верность в браке, и добавил: "Перестань унижать нас. Проблема не во мне. Проблема в тебе".

В своем обращении Ноа обвинил бывшую жену в том, что она "использует образ жертвы" для публичности.

"Скажи правду хоть раз... Тебе должно быть стыдно", — написал он. Также мужчина утверждал, что поддерживал Лопес в начале ее карьеры, когда она "боролась с неуверенностью и страхами".

При этом Лопес в разговоре с SiriusXM уточнила, что не считает себя "недостойной любви", но осознала, что часто не любила себя. "Я отдавала им все, но теперь понимаю: надо научиться любить себя и уважать маленького человека внутри", — сказала певица.

Она также прокомментировала свой развод с актером Беном Аффлеком 21 февраля, назвав этот опыт "лучшим, что с ней когда-либо случалось". "Я решила разобраться со всем до конца, даже если это меня сломает", — добавила артистка, упомянув о помощи терапевтов и коучей.

Ноа в прошлых интервью подчеркивал, что был "действительно хорошим мужем" и поддерживал Лопес, когда она только начинала карьеру. По его словам, после развода он получил компенсацию в размере $50 000 (2 млн 57 тыс. грн).

"Я никогда не смотрел на другую женщину, когда был с Дженнифер. Но ее команда хотела, чтобы она выглядела безупречно, поэтому сделали меня виноватым", — отметил Ноа.

Напомним, Дженнифер Лопес и Оджани Ноа поженились в 1997 году, однако брак продлился менее года. После развода певица трижды выходила замуж и имела ряд публичных отношений. Ранее Лопес заявляла, что ее нынешний путь самопознания стал результатом "долгого процесса принятия себя".

