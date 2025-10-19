Лопес зізналася, що не любила себе: колишній звинуватив співачку у зраді

Колишній чоловік Дженніфер Лопес, особистий тренер Оджані Ноа, публічно звинуватив співачку у зраді після її висловлювань про колишніх партнерів у США. У своїй заяві він зазначив, що артистка "повинна хоч раз сказати правду" і припинити "грати роль жертви".

Як повідомляє Daily Mail, конфлікт між Дженніфер Лопес і її першим чоловіком Оджані Ноа загострився після того, як співачка у нещодавньому інтерв’ю зізналася, що ніхто з її колишніх чоловіків ніколи по-справжньому не любив її. На слова Лопес Ноа відповів різкою заявою у соцмережах, звинувативши артистку у зраді та маніпуляціях.

У розмові з ведучим Говардом Стерном 56-річна Дженніфер Лопес сказала, що ніколи не відчувала справжнього кохання у стосунках. Вона зазначила: "Я зрозуміла не те, що мене не кохають, а те, що вони не здатні на це. У них цього просто немає".

Оджані Ноа, який був одружений із Лопес із 1997 по 1998 рік, опублікував у Instagram відповідь на ці слова. Він заявив, що саме співачка порушувала вірність у шлюбі, та додав: "Перестань принижувати нас. Проблема не в мені. Проблема в тобі".

У своєму зверненні Ноа звинуватив колишню дружину в тому, що вона "використовує образ жертви" для публічності.

"Скажи правду хоч раз… Тобі має бути соромно", — написав він. Також чоловік стверджував, що підтримував Лопес на початку її кар’єри, коли вона "боролася з невпевненістю та страхами".

Водночас Лопес у розмові з SiriusXM уточнила, що не вважає себе «негідною любові», але усвідомила, що часто не любила себе. "Я віддавала їм усе, але тепер розумію: треба навчитися любити себе і поважати маленьку людину всередині", — сказала співачка.

Вона також прокоментувала своє розлучення з актором Беном Аффлеком 21 лютого, назвавши цей досвід «найкращим, що з нею коли-небудь траплялося». "Я вирішила розібратися з усім до кінця, навіть якщо це мене зламає", — додала артистка, згадавши про допомогу терапевтів і коучів.

Ноа у минулих інтерв’ю наголошував, що був "справді хорошим чоловіком" і підтримував Лопес, коли вона лише починала кар’єру. За його словами, після розлучення він отримав компенсацію у розмірі $50 000 (2 млн 57 тис. грн).

"Я ніколи не дивився на іншу жінку, коли був із Дженніфер. Але її команда хотіла, щоб вона виглядала бездоганно, тому зробили мене винним", — зазначив Ноа.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Оджані Ноа одружилися у 1997 році, однак шлюб тривав менш як рік. Після розлучення співачка тричі виходила заміж і мала низку публічних стосунків. Раніше Лопес заявляла, що її нинішній шлях самопізнання став результатом "довгого процесу прийняття себе".

