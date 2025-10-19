"Я не пехотинец": Жадан рассказал, какие задачи выполняет в "Хартии" после своей мобилизации

Украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан совмещает выступления и благотворительность со службой в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия". Он рассказал, что из-за этого прекратил писать, но когда трудно, вспоминает о тех, кто в окопе.

Жадан сейчас живет без пауз между военной службой, гастролями с музыкальной группой, выступлениями на фронте и многочисленными благотворительными мероприятиями. Только за неделю он дал 10 концертов для военнослужащих. Об этом говорится в интервью VOGUE.

"Это происходит в госпиталях и на фронте: мы просто заезжаем с гитарой и трубой и играем полчаса — час. Отработать за день два-три концерта трудно, но когда тебе трудно, вспомни о том, кто сейчас сидит в окопе", — рассказал писатель.

Он отметил, что служит не на боевой должности. Под его ответственностью — коммуникации и "Радио Хартия", основанное в прошлом году с командой журналистов и военных.

"Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о "Хартии" узнали как можно больше людей и чтобы подразделение имело все необходимое", — пояснил Жадан.

По его словам, если бы пришлось описывать свой день за границей, неоднократно бы спросили: а где связь с армией?

"Утром иду в банк договориться о поддержке, днем — на завод поговорить о дронах, а вечером встречаюсь с губернатором", — поделился писатель.

Он признался, что большую часть дня занимает именно работа над медиа "Радио Хартия". Изменения в своей жизни после мобилизации в июне прошлого года Жадан описал просто.

"Ты больше себе не принадлежишь. Планы могут измениться в любой момент", — отметил он.

Также из-за службы он почти не пишет, и проблема — не в отсутствии времени.

"Когда начинаешь писать стихотворение, должен чувствовать, что перед тобой вечность. А если понимаешь, что через час у тебя совещание с командиром, через два — надо принять дрон, а через три — договориться с банком, то здесь не до вечности. Но я не жалуюсь. Все ждет своего часа", — добавил писатель и поэт.

Напомним, в июле стало известно о мобилизации барабанщика группы "Жадан и Собаки" Виталия Бронишевского. Музыкант присоединился к бригаде НГУ "Хартия", где уже служат другие участники группы — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

