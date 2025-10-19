"Я не піхотинець": Жадан розповів, які завдання виконує у "Хартії" після своєї мобілізації

Український письменник і фронтмен гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан поєднує виступи й благодійність зі службою у 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія". Він розповів, що через це припинив писати, але коли важко, згадує про тих, хто в окопі.

Жадан нині живе без пауз між військовою службою, гастролями з музичним гуртом, виступами на фронті й численними благодійними заходами. Лише за тиждень він дав 10 концертів для військовослужбовців. Про це йдеться в інтерв’ю VOGUE.

"Це відбувається в госпіталях і на фронті: ми просто заїжджаємо з гітарою та трубою і граємо пів години — годину. Відпрацювати за день два-три концерти важко, але коли тобі важко, згадай про того, хто зараз сидить в окопі", — розповів письменник.

Він наголосив, що служить не на бойовій посаді. Під його відповідальністю — комунікації та "Радіо Хартія", засноване торік з командою журналістів і військових.

Відео дня

"Я не піхотинець і не штурмовик. Я просто роблю так, щоб про "Хартію" дізналися якомога більше людей і щоб підрозділ мав усе необхідне", — пояснив Жадан.

З його слів, якби довелося описувати свій день за кордоном, неодномінно б запитали: а де зв'язок з армією?

"Зранку йду до банку домовитися про підтримку, вдень — на завод поговорити про дрони, а ввечері зустрічаюся з губернатором", — поділився письменник.

Він зізнався, що найбільшу частину дня займає саме робота над медіа "Радіо Хартія". Зміни у своєму житті після мобілізації у червні минулого рока Жадан описав просто.

"Ти більше собі не належиш. Плани можуть змінитися будь-якої миті", — зазначив він.

Також через службу він майже не пише, і проблема — не у відсутності часу.

"Коли починаєш писати вірш, маєш відчувати, що перед тобою вічність. А якщо розумієш, що за годину в тебе нарада з командиром, за дві — треба прийняти дрон, а за три — домовитися з банком, то тут не до вічності. Але я не нарікаю. Усе чекає свого часу", — додав письменник і поет.

Нагадаємо, у липні стало відомо про мобілізацію барабанщика гурту "Жадан і Собаки" Віталія Бронішевського. Музикант долучився до бригади НГУ "Хартія", де вже служать інші учасники гурту — Сергій Жадан, Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

Українська співачка Світлана Лобода потрапила у скандал, виступивши на весіллі у Франції. Причиною стало те, що нареченим був російський футболіст Микита Хайкін.