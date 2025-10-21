21 октября 2025 года: Иллариона Великого - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя переезжать и рассказывать дурные сны.

Что случилось 21 октября?

Сегодня православная церковь почитает память Иллариона Великого. Он долго изучал науку в Александрии, где и принял христианство. Когда вернулся к родине и пошел к отшельникам близ Газы. Там он основал несколько монастырей, а еще стал проповедником монашества. В конце жизни отправился в путешествие, посетил Египет, чтобы поклониться на могиле Антония Великого. Умер на Кипре, причем сам предсказал свою смерть.

Что нельзя делать 21 октября:

переезжать;

рассказывать дурные сны;

лениться.

Народные поверья и приметы:

звезды ярко сияют – к хорошей погоде;

если в этот день с березы не опали все листья, снег выпадет поздно;

облака низко плывут – к морозу.

День ангела празднуют:

Гаспар, Дорофей, Таисия, Юлиан.

Родились 21 октября:

1672 год — Филипп Орлик, гетман Украины в изгнании в 1710-1742 годах;

1833 год — Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии;

1967 год — Дмитрий Гордон, украинский журналист, телеведущий;

1980 год — Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу.

А также в этот день:

1056 год — по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие ("Остромирово Евангелие");

1520 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым;

1944 год — в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля;

1945 год — женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании;

1989 год — Во Львове создано Товарищество украинского языка имени Шевченко.

