21 октября 2025 года: Иллариона Великого - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя переезжать и рассказывать дурные сны.
Что случилось 21 октября?
Сегодня православная церковь почитает память Иллариона Великого. Он долго изучал науку в Александрии, где и принял христианство. Когда вернулся к родине и пошел к отшельникам близ Газы. Там он основал несколько монастырей, а еще стал проповедником монашества. В конце жизни отправился в путешествие, посетил Египет, чтобы поклониться на могиле Антония Великого. Умер на Кипре, причем сам предсказал свою смерть.
Что нельзя делать 21 октября:
- переезжать;
- рассказывать дурные сны;
- лениться.
Народные поверья и приметы:
- звезды ярко сияют – к хорошей погоде;
- если в этот день с березы не опали все листья, снег выпадет поздно;
- облака низко плывут – к морозу.
День ангела празднуют:
Гаспар, Дорофей, Таисия, Юлиан.
Родились 21 октября:
1672 год — Филипп Орлик, гетман Украины в изгнании в 1710-1742 годах;
1833 год — Альфред Нобель, шведский химик и инженер, изобретатель динамита, учредитель Нобелевской премии;
1967 год — Дмитрий Гордон, украинский журналист, телеведущий;
1980 год — Ким Кардашьян, американская фотомодель, актриса, звезда реалити-шоу.
А также в этот день:
1056 год — по заказу приближенного киевского князя Изяслава Ярославича, дьякон Григорий начал переписывать Евангелие ("Остромирово Евангелие");
1520 год — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым;
1944 год — в Бермудском треугольнике загадочно исчез экипаж американского корабля "Рубикон". Корабль был найден без повреждений, а на его борту находилась только собака. Судно было в отличном состоянии, если не считать порванного буксирного троса, свисавшего с носа корабля;
1945 год — женщинам во Франции впервые разрешено принимать участие в голосовании;
1989 год — Во Львове создано Товарищество украинского языка имени Шевченко.
