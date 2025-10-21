21 жовтня 2025 року: Іларіона Великого — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна переїжджати і розповідати погані сни.

Що сталося 21 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іларіона Великого. Він довго вивчав науку в Олександрії, де й прийняв християнство. Колись повернувся до батьківщини і пішов до відлюдників поблизу Гази. Там він заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив у подорож, відвідав Єгипет, щоб вклонитися на могилі Антонія Великого. Помер на Кіпрі, причому сам передбачив свою смерть.

Що не можна робити 21 жовтня:

переїжджати;

розповідати погані сни;

лінуватися.

Народні повір'я та прикмети:

зірки яскраво сяють — до гарної погоди;

якщо цього дня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно;

хмари низько пливуть — до морозу.

День ангела святкують:

Гаспар, Дорофей, Таїсія, Юліан.

Відео дня

Народилися 21 жовтня:

1672 рік — Пилип Орлик, гетьман України у вигнанні в 1710-1742 роках;

1833 рік — Альфред Нобель, шведський хімік та інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії;

1967 рік — Дмитро Гордон, український журналіст, телеведучий;

1980 рік — Кім Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса, зірка реаліті-шоу.

А також цього дня:

1056 рік — на замовлення наближеного київського князя Ізяслава Ярославича, диякон Григорій почав переписувати Євангеліє ("Остромирове Євангеліє");

1520 рік — португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою;

1944 рік — у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля "Рубікон". Корабель був знайдений без пошкоджень, а на його борту перебував тільки собака. Судно було у відмінному стані, якщо не брати до уваги порваного буксирного троса, що звисав із носа корабля;

1945 рік — жінкам у Франції вперше дозволено брати участь у голосуванні;

1989 рік — У Львові створено Товариство української мови імені Шевченка.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.