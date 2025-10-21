21 жовтня 2025 року: Іларіона Великого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна переїжджати і розповідати погані сни.
Що сталося 21 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іларіона Великого. Він довго вивчав науку в Олександрії, де й прийняв християнство. Колись повернувся до батьківщини і пішов до відлюдників поблизу Гази. Там він заснував кілька монастирів, а ще став проповідником чернецтва. Наприкінці життя вирушив у подорож, відвідав Єгипет, щоб вклонитися на могилі Антонія Великого. Помер на Кіпрі, причому сам передбачив свою смерть.
Що не можна робити 21 жовтня:
- переїжджати;
- розповідати погані сни;
- лінуватися.
Народні повір'я та прикмети:
- зірки яскраво сяють — до гарної погоди;
- якщо цього дня з берези не опало все листя, сніг випаде пізно;
- хмари низько пливуть — до морозу.
День ангела святкують:
Гаспар, Дорофей, Таїсія, Юліан.
Народилися 21 жовтня:
1672 рік — Пилип Орлик, гетьман України у вигнанні в 1710-1742 роках;
1833 рік — Альфред Нобель, шведський хімік та інженер, винахідник динаміту, засновник Нобелівської премії;
1967 рік — Дмитро Гордон, український журналіст, телеведучий;
1980 рік — Кім Кардаш'ян, американська фотомодель, актриса, зірка реаліті-шоу.
А також цього дня:
1056 рік — на замовлення наближеного київського князя Ізяслава Ярославича, диякон Григорій почав переписувати Євангеліє ("Остромирове Євангеліє");
1520 рік — португальський мореплавець Фернан Магеллан відкрив протоку, названу згодом Магеллановою;
1944 рік — у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля "Рубікон". Корабель був знайдений без пошкоджень, а на його борту перебував тільки собака. Судно було у відмінному стані, якщо не брати до уваги порваного буксирного троса, що звисав із носа корабля;
1945 рік — жінкам у Франції вперше дозволено брати участь у голосуванні;
1989 рік — У Львові створено Товариство української мови імені Шевченка.
