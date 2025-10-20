20 октября 2025 года: святого Артемия Антиохийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выбрасывать остатки еды, а также шить и вязать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Артемия Антиохийского. Он был военачальником у римского правителя Константина Великого и отличался успехами в службе. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, Артемий сразу выступил с критикой его гонений за христианами. Несмотря на все пытки после такого, Артемий не отрекся от Бога, пока его не обезглавили. Похоронен Артемий в храме Иоанна Предтечи.

Также 20 октября в Украине и мире празднуют Международный день повара и кулинара.

Что нельзя делать 20 октября:

выбрасывать остатки еды;

шить и вязать;

стирать постельное белье.

Народные поверья и приметы:

на берегу уже опали все листья — зима будет ранней;

выпал снег — скоро потеплеет;

на деревьях виден иней – в следующем году будет слабый урожай;

холод — к теплой и мягкой зиме.

Відео дня

День ангела празднуют:

Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

Родились 20 октября:

1854 год — Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма;

1971 год — Snoop Dogg, американский рэп-исполнитель, киноактер, продюсер.

А также в этот день:

1868 год — в Киеве создают первый в Украине частный коммерческий банк;

1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправляется к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса;

1924 год – в Харькове открывают первую радиостанцию.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.