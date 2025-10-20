20 октября 2025 года: святого Артемия Антиохийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выбрасывать остатки еды, а также шить и вязать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Артемия Антиохийского. Он был военачальником у римского правителя Константина Великого и отличался успехами в службе. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, Артемий сразу выступил с критикой его гонений за христианами. Несмотря на все пытки после такого, Артемий не отрекся от Бога, пока его не обезглавили. Похоронен Артемий в храме Иоанна Предтечи.
Также 20 октября в Украине и мире празднуют Международный день повара и кулинара.
Что нельзя делать 20 октября:
- выбрасывать остатки еды;
- шить и вязать;
- стирать постельное белье.
Народные поверья и приметы:
- на берегу уже опали все листья — зима будет ранней;
- выпал снег — скоро потеплеет;
- на деревьях виден иней – в следующем году будет слабый урожай;
- холод — к теплой и мягкой зиме.
День ангела празднуют:
Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.
Родились 20 октября:
1854 год — Артюр Рембо, французский поэт, один из основоположников символизма;
1971 год — Snoop Dogg, американский рэп-исполнитель, киноактер, продюсер.
А также в этот день:
1868 год — в Киеве создают первый в Украине частный коммерческий банк;
1911 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен с четырьмя товарищами отправляется к Южному полюсу Земли из Китовой бухты в восточной части моря Росса;
1924 год – в Харькове открывают первую радиостанцию.
