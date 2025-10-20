20 жовтня 2025 року: святого Артемія Антіохійського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна викидати залишки їжі, а також шити і в'язати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Артемія Антіохійського. Він був воєначальником у римського правителя Костянтина Великого і вирізнявся успіхами в службі. Коли на престол зійшов Юліан Відступник, Артемій одразу виступив із критикою його гонінь за християнами. Незважаючи на всі тортури після такого, Артемій не зрікся Бога, поки його не обезголовили. Похований Артемій у храмі Іоанна Предтечі.

Також 20 жовтня в Україні та світі святкують Міжнародний день кухаря і кулінара.

Що не можна робити 20 жовтня:

викидати залишки їжі;

шити і в'язати;

прати постільну білизну.

Народні повір'я та прикмети:

на березі вже опало все листя — зима буде ранньою;

випав сніг — скоро потеплішає;

на деревах видно іній — наступного року буде слабкий урожай;

холод — до теплої та м'якої зими.

День ангела святкують:

Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея.

Народилися 20 жовтня:

1854 рік — Артюр Рембо, французький поет, один з основоположників символізму;

1971 рік — Snoop Dogg, американський реп-виконавець, кіноактор, продюсер.

А також цього дня:

1868 рік — у Києві створюють перший в Україні приватний комерційний банк;

1911 рік — норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен із чотирма товаришами вирушає до Південного полюса Землі з Китової бухти в східній частині моря Росса;

1924 рік — у Харкові відкривають першу радіостанцію.

