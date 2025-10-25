Из села в Ла Скала: как украинская оперная дива Соломия Крушельницкая покорила мир

Сегодня, 25 октября, в мире отмечают День оперы. Украине тоже есть кем гордиться. Соломия Крушельницкая — один из символов украинской культуры, женщина, которая во времена империй и войн смогла заявить о себе миру и оставить после себя бессмертный след в искусстве.

Фокус рассказывает о судьбе Соломии Крушельницкой — одной из величайших украинских оперных певиц, которая прославила нашу страну на весь мир. Ее путь был полон триумфов и испытаний.

Судьба Соломии Крушельницкой

Будущая певица родилась 23 сентября 1872 года в селе Белявинцы (теперь — Тернопольская область). Она окончила Львовскую консерваторию, а позже совершенствовала вокальное мастерство в Италии. Она стала звездой ведущих мировых оперных сцен — Милана (Ла Скала), Неаполя, Парижа, Буэнос-Айреса, Варшавы и не только. Украинка исполняла главные партии в операх Верди, Пуччини, Вагнера, была любимицей композиторов и режиссеров.

Интересно, что именно Соломия Амвросиевна спасла "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччини: после провального первого показа опера была переделана, и уже с Крушельницкой в главной роли триумфально поставлена в Брешии в 1904 году.

Соломия Крушельницкая родилась на территории Тернопольской области Фото: Getty Images

Личная жизнь Крушильницкой

В 1910 году оперная певица вышла замуж за итальянского адвоката Чезаре Риччони в одном из храмов Буэнос-Айреса. После свадьбы пара жила во Вьяреджо, Италия, где звезда сцены купила виллу, которую назвала "Саломеа".

Муж Соломии Крушельницкой умер в 1939 году, а начало Второй мировой войны застало Соломию во Львове, куда она приехала еще до войны.

Соломия Крушельницкая с мужем Фото: Википедия

Жизнь под советской властью

После советской оккупации Галичины в 1939 году, ее имущество в Италии было конфисковано, а сама певица вынуждена была остаться во Львове. Крушельницкая в то время жила скромно, давала уроки вокала.

В 1951 году получила звание заслуженного деятеля искусств УССР, но фактически она была забыта советской властью.

Соломия Крушельницкая Фото: Википедия

Смерть и наследство

Умерла выдающаяся певица 16 ноября 1952 года во Львове. Соломия Крушельницкая похоронена на Лычаковском кладбище.

Сегодня ее именем назван Львовский национальный академический театр оперы и балета, музыкальные школы, улицы, конкурсы, создан музей-комната Крушельницкой во Львове (в ее бывшей квартире).

Квартира Крушельницкой во Львове Фото: Википедия

Кстати, музей Соломии Крушельницкой недавно оцифровал сотни архивных фото, афиш, писем и граммофонных записей оперной певицы. Там есть редкие снимки из домашнего архива: на итальянской вилле Пуччини, во львовской квартире, со студентами, с сестрой Осипой, в последние годы жизни.

Фото: Музей Соломии Крушельницкой Фото: Музей Соломии Крушельницкой Фото: Музей Соломии Крушельницкой Фото: Музей Соломии Крушельницкой Фото: Музей Соломии Крушельницкой

