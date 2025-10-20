Сестра Софии Ротару призналась, действительно ли певица живет в России

Украинская певица Аурика Ротару заговорила об общении со старшей сестрой Софией. Артистка подчеркнула, что ее родной человек живет в Украине, несмотря на слухи в СМИ о загранице.

В свежем интервью изданию "Главком" Аурика Ротару рассказала, удается ли им с сестрой поддерживать связь и хоть иногда видеться. Старшая сестра Зинаида давно проживает в столице Молдовы, Кишиневе. Лидия — в Черновцах, а София и Аурика живут в пригороде Киева.

Исполнительница отметила, что не общалась ни с кем из России после начала большой войны.

"Нет, мне никто не звонил. Я вообще перестала общаться с кем-либо из России. У меня там нет родственников. Было несколько, которые не поняли войну и я перестала с ними общаться", — сказала Аурика Михайловна.

Где сейчас София Ротару

РосСМИ ранее писали, что София Ротару переехала в Италию. А в августе, на свое 78-летие, народная артистка опубликовала фотографии из Киева.

"Вот, никто мне не верил. Говорили, она за границей", — прокомментировала это сестра знаменитости.

На вопрос, как проходят их встречи, Аурика Михайловна ответила, что они всегда на связи: "Есть возможность — встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности — на телефоне: "Как дела? Как ночь прошла? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?". К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные... Не хочется отлучаться, есть чем заняться. Меня дома сейчас собака ждет целый день — тоже ребенок".

София Ротару в Киеве Фото: Instagram

Почему Ротару молчит

Аурика Ротару также призналась, почему мало рассказывает о сестре и не хочет комментировать ее молчаливую позицию.

"Не рассказываю, потому что думаю, что каждый сам, если захочет, расскажет о себе. То, что он захочет. А я только могу сказать, что она в Украине. Она так же переживает за всех нас, за наших ребят, за нашу Украину. У нее есть фонд, который помогает нашим ребятам. Она с нами. Она ни в какой ни в России, ни в Крыму. Она здесь — в Украине", — сказала артистка.

Также певица отметила, что все четыре сестры остались вдовами. А от Софии она научилась быть очень ответственной за свою работу.

"К каждому концерту она как к последнему готовится. То есть, это большая ответственность. Я это взяла себе с тех времен и на всю жизнь. У меня тоже большая ответственность — никто из коллектива не может опоздать", — рассказала Аурика Михайловна.

София Ротару с сестрой Лидией Фото: Facebook

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко вышел на связь и напомнил о себе.

В семье Ротару в один день родились 3 мальчика.

Кроме того, певица может дать первое большое интервью от начала полномасштабной войны украинской прессе.