Сестра Софії Ротару зізналася, чи справді співачка живе в Росії

Українська співачка Ауріка Ротару заговорила про спілкування зі старшою сестрою Софією. Артистка наголосила, що її рідна людина живе в Україні, попри чутки в ЗМІ про закордон.

У свіжому інтерв'ю виданню "Главком" Ауріка Ротару розповіла, чи вдається їм із сестрою підтримувати зв'язок та хоч інколи бачитися. Старша сестра Зінаїда давно проживає в столиці Молдови, Кишиневі. Лідія – в Чернівцях, а Софія та Ауріка мешкають у передмісті Києва.

Виконавиця зазначила, що не спілкувалася ні з ким з Росії після початку великої війни.

"Ні, мені ніхто не дзвонив. Я взагалі перестала спілкуватися з будь-ким з Росії. У мене там не має родичів. Було декілька, які не зрозуміли війну і я перестала з ними спілкуватися", — сказала Ауріка Михайлівна.

Де зараз Софія Ротару

РосЗМІ раніше писали, що Софія Ротару переїхала до Італії. А в серпні, на своє 78-річчя, народна артистка опублікувала світлини з Києва.

"Ось, ніхто мені не вірив. Казали, вона за кордоном", — прокоментувала це сестра знаменитості.

На запитання, як проходять їхні зустрічі, Ауріка Михайлівна відповіла, що вони завжди на звʼязку: "Є можливість — зустрічаємось. Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості — на телефоні: "Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно?". На жаль, не так часто бачимось, бо зараз в мене підготовка до концерту, ці повітряні тривоги нескінченні… Не хочеться відлучатися, є чим зайнятися. Мене вдома зараз песик чекає цілий день – теж дитина".

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram

Чому Ротару мовчить

Ауріка Ротару також зізналася, чому мало розповідає про сестру та не хоче коментувати її мовчазну позицію.

"Не розповідаю, бо думаю, що кожен сам, якщо захоче, розповість про себе. Те, що він захоче. А я тільки можу сказати, що вона в Україні. Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні", — сказала артистка.

Також співачка зазначила, що всі чотири сестри залишились вдовами. А від Софії вона навчилася бути дуже відповідальною за свою роботу.

"До кожного концерту вона як до останнього готується. Тобто, це велика відповідальність. Я це взяла собі з тих часів і на все життя. У мене теж велика відповідальність – ніхто з колективу не може запізнитися", — розповіла Ауріка Михайлівна.

Софія Ротару із сестрою Лідією Фото: Facebook

