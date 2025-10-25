З села до Ла Скала: як українська оперна діва Соломія Крушельницька підкорила світ

Сьогодні, 25 жовтня, у світі відзначають День опери. Україні теж є ким пишатися. Соломія Крушельницька — один із символів української культури, жінка, яка в часи імперій та воєн змогла заявити про себе світу й залишити по собі безсмертний слід у мистецтві.

Фокус розповідає про долю Соломії Крушельницької — однієї з найвидатніших українських оперних співачок, яка прославила нашу країну на весь світ. Її шлях був сповнений тріумфів та випробувань.

Доля Соломії Крушельницької

Майбутня співачка народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинці (тепер — Тернопільська область). Вона закінчила Львівську консерваторію, а пізніше вдосконалювала вокальну майстерність в Італії. Вона стала зіркою провідних світових оперних сцен — Мілана (Ла Скала), Неаполя, Парижа, Буенос-Айреса, Варшави і не тільки. Українка виконувала головні партії в операх Верді, Пуччіні, Вагнера, була улюбленицею композиторів і режисерів.

Цікаво, що саме Соломія Амвросіївна врятувала "Мадам Батерфляй" Дж. Пуччіні: після провального першого показу опера була перероблена, і вже з Крушельницькою у головній ролі тріумфально поставлена в Брешії 1904 року.

Соломія Крушельницька народилася на території Тернопільської області Фото: Getty Images

Особисте життя Крушильницької

У 1910 році оперна співачка одружилася з італійським адвокатом Чезаре Річчоні в одному з храмів Буенос-Айреса. Після весілля пара жила у В'яреджо, Італія, де зірка сцени купила віллу, яку назвала "Саломеа".

Чоловік Соломії Крушельницької помер у 1939 році, а початок Другої світової війни застав Соломію у Львові, куди вона приїхала ще до війни.

Соломія Крушельницька з чоловіком Фото: Вікіпедія

Життя під радянською владою

Після радянської окупації Галичини 1939 року, її майно в Італії було конфісковане, а сама співачка змушена була залишитися у Львові. Крушельницька в той час жила скромно, давала уроки вокалу.

У 1951 році отримала звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, але фактично вона була забута радянською владою.

Соломія Крушельницька Фото: Вікіпедія

Смерть і спадщина

Померла видатна співачка 16 листопада 1952 року у Львові. Соломія Крушельницька похована на Личаківському цвинтарі.

Сьогодні її ім’ям названо Львівський національний академічний театр опери та балету, музичні школи, вулиці, конкурси, створено музей-кімнату Крушельницької у Львові (в її колишній квартирі).

Квартира Крушельницької у Львові Фото: Вікіпедія

До речі, музей Соломії Крушельницької нещодавно оцифрував сотні архівних фото, афіш, листів та грамофонних записів оперної співачки. Там є рідкісні знімки з домашнього архіву: на італійській віллі Пуччіні, у львівській квартирі, зі студентами, із сестрою Осипою, в останні роки життя.

Фото: Музей Соломії Крушельницької Фото: Музей Соломії Крушельницької Фото: Музей Соломії Крушельницької Фото: Музей Соломії Крушельницької Фото: Музей Соломії Крушельницької

