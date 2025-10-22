Выиграл 11 миллионов: как изменилась жизнь победителя через 30 лет (фото)

Марк Гардинер из города Гастингс (Великобритания) выиграл 11 миллионов фунтов стерлингов в 1995 году, но спустя три десятилетия его жизнь кардинально изменилась. После череды неудачных инвестиций, судебных тяжб и разводов бывший миллионер вернулся к работе стекольщика.

Как сообщает Daily Star, в 1995 году Марк Гардинер, владелец небольшой компании по стеклянным работам, разделил джекпот 11,3 млн фунтов стерлингов (примерно 671 млн грн) со своим деловым партнером Полом Мэддисоном. Это была одна из крупнейших побед в истории Национальной лотереи Великобритании.

Марк Гардинер и Пол Мэддисон Фото: Скриншот

После выигрыша Гардинер потратил часть состояния на покупку футбольного клуба в Гастингсе и дом на Барбадосе. Впоследствии он признал, что поступил бы иначе, но до сих пор участвует в лотерее с теми же "счастливыми" номерами.

В интервью изданию Mail, на которое ссылается Manchester Evening News, мужчина рассказал, что после победы столкнулся с навязчивым вниманием прессы.

"Иногда я видел лишь нескольких журналистов возле своего дома, а в другие дни их было более десяти", — вспомнил он. Уже через месяц после выигрыша Гардинер получил первый иск от бывшей девушки, которая требовала деньги на содержание ребенка.

Победитель лотереи также рассказал, что получал многочисленные иски от людей, которые считали, что имеют право на часть его выигрыша.

"Однажды вечером я зашел в паб, и незнакомец, вместо того чтобы поприветствовать, просто бросил в меня пинту пива. Это было очень странно", — вспомнил Гардинер.

Среди расходов мужчина назвал покупку двух местных футбольных клубов, которые, по его словам, стали "пустой тратой денег". Он также приобрел дома для четырех друзей, но позже признал, что они воспользовались его щедростью. После ряда неудачных инвестиций и четвертого развода в 2004 году Гардинер решил никогда больше не жениться.

Несмотря на потерю большей части денег, он сумел сохранить 2 млн фунтов стерлингов (112,4 млн грн), которые вложил в собственную компанию "Croft Glass", вернувшись к своей профессии стекольщика. Сейчас Марк живет обычной жизнью и руководит своим бизнесом.

В разговоре с The Sun в 2023 году он отметил: "Не поймите меня неправильно — если бы я выиграл в лотерею сейчас, в 61 год, я сделал бы многое иначе. Но теперь я работаю и получаю от этого удовольствие."

Марк Гардинер Фото: Скриншот

Гардинер отметил, что именно его бизнес помог ему удержаться на плаву после финансовых потерь.

"Я решил инвестировать в собственное дело, чтобы проверить, смогу ли достичь успеха благодаря своим знаниям. И мне это удалось", — сказал он.

Его бывший партнер Пол Мэддисон, который выиграл такую же сумму в 1995 году, умер в ноябре 2023 года в возрасте 73 лет.

"Жаль, что мы потеряли связь. Я пытался звонить ему, но ответа уже не получал", — добавил Гардинер.

Напомним, Национальная лотерея Великобритании была основана в 1994 году и с тех пор выплатила победителям более 85 млрд фунтов стерлингов (5,1 трлн грн).

