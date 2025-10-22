Виграв 11 мільйонів: як змінилось життя переможця за 30 років (фото)

Марк Гардінер із міста Гастінгс (Велика Британія) виграв 11 мільйонів фунтів стерлінгів у 1995 році, але через три десятиліття його життя кардинально змінилося. Після низки невдалих інвестицій, судових позовів і розлучень колишній мільйонер повернувся до роботи скляра.

Як повідомляє Daily Star, у 1995 році Марк Гардінер, власник невеликої компанії зі скляних робіт, розділив джекпот 11,3 млн фунтів стерлінгів (приблизно 671 млн грн) зі своїм діловим партнером Полом Меддісоном. Це була одна з найбільших перемог в історії Національної лотереї Великої Британії.

Марк Гардінер та Пол Меддісон Фото: Скриншот

Після виграшу Гардінер витратив частину статків на купівлю футбольного клубу у Гастінгсі та будинок на Барбадосі. Згодом він визнав, що вчинив би інакше, але досі бере участь у лотереї з тими ж «щасливими» номерами.

В інтерв’ю виданню Mail, на яке посилається Manchester Evening News, чоловік розповів, що після перемоги зіткнувся з нав’язливою увагою преси.

"Іноді я бачив лише кількох журналістів біля свого будинку, а в інші дні їх було понад десять", — згадав він. Уже через місяць після виграшу Гардінер отримав перший позов від колишньої дівчини, яка вимагала гроші на утримання дитини.

Переможець лотереї також розповів, що отримував численні позови від людей, які вважали, що мають право на частину його виграшу.

"Одного вечора я зайшов до пабу, і незнайомець, замість того щоб привітати, просто кинув у мене пінту пива. Це було дуже дивно", — пригадав Гардінер.

Серед витрат чоловік назвав купівлю двох місцевих футбольних клубів, які, за його словами, стали "марною тратою грошей". Він також придбав будинки для чотирьох друзів, але пізніше визнав, що вони скористалися його щедрістю. Після низки невдалих інвестицій і четвертого розлучення у 2004 році Гардінер вирішив ніколи більше не одружуватися.

Попри втрату більшої частини грошей, він зумів зберегти 2 млн фунтів стерлінгів (112,4 млн грн), які вклав у власну компанію "Croft Glass", повернувшись до своєї професії скляра. Зараз Марк живе звичайним життям і керує своїм бізнесом.

У розмові з The Sun у 2023 році він зазначив: "Не зрозумійте мене неправильно — якби я виграв у лотерею зараз, у 61 рік, я зробив би багато чого інакше. Але тепер я працюю й отримую від цього задоволення."

Марк Гардінер Фото: Скриншот

Гардінер наголосив, що саме його бізнес допоміг йому втриматися на плаву після фінансових втрат.

"Я вирішив інвестувати у власну справу, щоб перевірити, чи зможу досягти успіху завдяки своїм знанням. І мені це вдалося", — сказав він.

Його колишній партнер Пол Меддісон, який виграв таку саму суму у 1995 році, помер у листопаді 2023 року у віці 73 років.

"Шкода, що ми втратили зв’язок. Я намагався телефонувати йому, але відповіді вже не отримував", — додав Гардінер.

Нагадаємо, Національна лотерея Великої Британії була заснована у 1994 році та з того часу виплатила переможцям понад 85 млрд фунтів стерлінгів (5,1 трлн грн).

