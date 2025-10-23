23 октября 2025 года: апостола Иакова - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя держать зла на других, лучше покаяться.

Что случилось 23 октября?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Иакова. Он был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Входил в список семидесяти младших апостолов и его часто называли "братом Господним". Издавна святого Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.

Что нельзя делать 23 октября:

держать зла на других, лучше покаяться;

выяснять отношения или ссориться.

Народные поверья и приметы:

град – через две недели будет настоящая зима;

выпал снег — зима будет теплой;

дождь – следующий год будет урожайным.

День ангела празднуют:

Иаков, Святослав, Игорь.

Родились 23 октября:

1940 год — Пеле (наст. имя Эдсон Арантис ду Насименту; ум. 2022), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола";

Відео дня

1976 год — Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, кинопродюсер;

1989 год — Андрей Ярмоленко, украинский футболист.

А также в этот день:

1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;

2001 год – Компания Apple показывает первый iPod.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.