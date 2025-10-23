23 жовтня 2025 року: апостола Якова — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна тримати зла на інших, краще покаятися.

Що сталося 23 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Діви Марії. Входив до списку сімдесяти молодших апостолів і його часто називали "братом Господнім". Здавна святого Якова вважали покровителем тих чоловіків, які виконують важку фізичну працю.

Що не можна робити 23 жовтня:

тримати зло на інших, краще покаятися;

з'ясовувати стосунки або сваритися.

Народні повір'я та прикмети:

град — через два тижні буде справжня зима;

випав сніг — зима буде теплою;

дощ — наступний рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Яків, Святослав, Ігор.

Народилися 23 жовтня:

1940 рік — Пеле (наст. ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту; пом. 2022), бразильський футболіст, триразовий чемпіон світу, "король футболу";

Відео дня

1976 рік — Раян Рейнольдс, канадський актор кіно і телебачення, кінопродюсер;

1989 рік — Андрій Ярмоленко, український футболіст.

А також цього дня:

1917 рік — Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

2001 рік — Компанія Apple показує перший iPod.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.