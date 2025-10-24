24 октября 2025 года: мученика Арефа - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ссориться и отказывать в помощи.

Что случилось 24 октября?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Арефа. Он был христианским священником в Египте в III веке во время преследований христиан. Его знаменитый акт мученичества включает отказ отречься от христианства и отдать поклон идолам, за что он был приговорен к казни — ему отрубили мечом голову.

Что нельзя делать 24 октября:

ссориться;

отказывать в помощи.

Народные поверья и приметы:

на деревьях много ворон — зимой выпадет много снега;

густой туман утром — ждите ясный день;

выпал первый снег – к снежной зиме.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Теофил, Петр, Афанасий, Николай, Лаврентий, Феофил и Иван.

Родились 24 октября:

1986 год — Дрейк, канадский рэпер.

А также в этот день:

1861 год — президент США Авраам Линкольн получает первое в истории телеграфное сообщение (из Калифорнии);

Відео дня

1901 год — 43-летняя Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спускающимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;

1929 год – Черный четверг и начало Великой депрессии;

1945 год – торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;

1991 год — Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.