24 октября 2025 года: мученика Арефа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ссориться и отказывать в помощи.
Что случилось 24 октября?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Арефа. Он был христианским священником в Египте в III веке во время преследований христиан. Его знаменитый акт мученичества включает отказ отречься от христианства и отдать поклон идолам, за что он был приговорен к казни — ему отрубили мечом голову.
Что нельзя делать 24 октября:
- ссориться;
- отказывать в помощи.
Народные поверья и приметы:
- на деревьях много ворон — зимой выпадет много снега;
- густой туман утром — ждите ясный день;
- выпал первый снег – к снежной зиме.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Теофил, Петр, Афанасий, Николай, Лаврентий, Феофил и Иван.
Родились 24 октября:
1986 год — Дрейк, канадский рэпер.
А также в этот день:
1861 год — президент США Авраам Линкольн получает первое в истории телеграфное сообщение (из Калифорнии);
1901 год — 43-летняя Анна Тейлор становится первым человеком, успешно спускающимся вниз по Ниагарскому водопаду в бочке;
1929 год – Черный четверг и начало Великой депрессии;
1945 год – торжественно открывают Организацию Объединенных Наций;
1991 год — Верховная Рада провозглашает безъядерный статус Украины.
