24 жовтня 2025 року: мученика Арефа — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися і відмовляти в допомозі.
Що сталося 24 жовтня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Арефа. Він був християнським священиком у Єгипті в III столітті під час переслідувань християн. Його знаменитий акт мучеництва включає відмову відректися від християнства і віддати уклін ідолам, за що його було засуджено до страти — йому відрубали мечем голову.
Що не можна робити 24 жовтня:
- сваритися;
- відмовляти в допомозі.
Народні повір'я та прикмети:
- на деревах багато ворон — взимку випаде багато снігу;
- густий туман вранці — чекайте на ясний день;
- випав перший сніг — до сніжної зими.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Теофіл та Іван.
Народилися 24 жовтня:
1986 рік — Дрейк, канадський репер.
А також цього дня:
1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримує перше в історії телеграфне повідомлення (з Каліфорнії);
1901 рік — 43-річна Анна Тейлор стає першою людиною, яка успішно спускається вниз Ніагарським водоспадом у бочці;
1929 рік — Чорний четвер і початок Великої депресії;
1945 рік — урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;
1991 рік — Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України.
