24 жовтня 2025 року: мученика Арефа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна сваритися і відмовляти в допомозі.

Що сталося 24 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Арефа. Він був християнським священиком у Єгипті в III столітті під час переслідувань християн. Його знаменитий акт мучеництва включає відмову відректися від християнства і віддати уклін ідолам, за що його було засуджено до страти — йому відрубали мечем голову.

Що не можна робити 24 жовтня:

сваритися;

відмовляти в допомозі.

Народні повір'я та прикмети:

на деревах багато ворон — взимку випаде багато снігу;

густий туман вранці — чекайте на ясний день;

випав перший сніг — до сніжної зими.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Теофіл, Петро, Афанасій, Микола, Лаврентій, Теофіл та Іван.

Народилися 24 жовтня:

1986 рік — Дрейк, канадський репер.

А також цього дня:

1861 рік — президент США Авраам Лінкольн отримує перше в історії телеграфне повідомлення (з Каліфорнії);

1901 рік — 43-річна Анна Тейлор стає першою людиною, яка успішно спускається вниз Ніагарським водоспадом у бочці;

1929 рік — Чорний четвер і початок Великої депресії;

1945 рік — урочисто відкривають Організацію Об'єднаних Націй;

1991 рік — Верховна Рада проголошує без'ядерний статус України.

