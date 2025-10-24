Было всего 23: умерла звезда сериала "9-1-1" Изабель Адора Тейт (фото)
Умерла звезда американского сериала "9-1-1: Нашвилл", актриса Изабель Адора Тейт. Ей было всего 23 года.
Жизнь молодой актрисы оборвала редкая форма заболевания Шарко-Мари-Тута. Об этом сообщает издание Fox News.
"Изабель "Иззи" Тейт имела редкую форму болезни Шарко-Мари-Тута. Она мирно умерла 19 октября", — отметили в СМИ.
Актриса появилась на премьере сериала "Нашвилл: 9-1-1" в начале этого месяца вместе с Крисом О'Доннеллом и Лиэнн Раймс. В память о молодой коллеге в следующем эпизоде сериала, который должен выйти в свет через неделю, появится упоминание об Изабель.
Как удалось выяснить СМИ, диагноз медики поставили Изабель, когда ей было еще 13 лет. Об этом сама актриса рассказывала откровенно.
"Когда мне впервые поставили диагноз, я не могла до конца понять, что это такое, или представить, что это может быть", — говорила Изабель.
В связи с болезнью ей приходилось иногда пользоваться креслом колесным. С возрастом девушка приняла этот факт и не стеснялась его.
"В последнее время ситуация действительно продвинулась, и я смирилась с тем, что если я хочу жить полноценной жизнью, мне нужно иногда пользоваться инвалидной коляской", — признавалась молодая актриса.
У Изабель остались мать, отец, отчим и сестра.
В некрологе звезды говорится, что она склонность к волонтерству с животными и любила проводить время с друзьями и семьей. Об этом пишет издание Daily Mail.
Стоит отметить, что сериал "9-1-1: Нашвилл" — это процедурно-драматическая лента, премьера которого состоялась 16 октября. Это второй спин-офф известной франшизы "9-1-1". События в сериале рассказывают о жизни спасателей, в частности полицейских, пожарных и парамедиков, которые сталкиваются с ситуациями, угрожающими жизни.
