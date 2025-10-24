Было всего 23: умерла звезда сериала "9-1-1" Изабель Адора Тейт (фото)

Умерла звезда американского сериала "9-1-1: Нашвилл", актриса Изабель Адора Тейт. Ей было всего 23 года.

Жизнь молодой актрисы оборвала редкая форма заболевания Шарко-Мари-Тута. Об этом сообщает издание Fox News.

"Изабель "Иззи" Тейт имела редкую форму болезни Шарко-Мари-Тута. Она мирно умерла 19 октября", — отметили в СМИ.

Актриса появилась на премьере сериала "Нашвилл: 9-1-1" в начале этого месяца вместе с Крисом О'Доннеллом и Лиэнн Раймс. В память о молодой коллеге в следующем эпизоде сериала, который должен выйти в свет через неделю, появится упоминание об Изабель.

Instagram | Изабель Адора Тейт умерла в 23 года

Как удалось выяснить СМИ, диагноз медики поставили Изабель, когда ей было еще 13 лет. Об этом сама актриса рассказывала откровенно.

"Когда мне впервые поставили диагноз, я не могла до конца понять, что это такое, или представить, что это может быть", — говорила Изабель.

В связи с болезнью ей приходилось иногда пользоваться креслом колесным. С возрастом девушка приняла этот факт и не стеснялась его.

"В последнее время ситуация действительно продвинулась, и я смирилась с тем, что если я хочу жить полноценной жизнью, мне нужно иногда пользоваться инвалидной коляской", — признавалась молодая актриса.

У Изабель остались мать, отец, отчим и сестра.

В некрологе звезды говорится, что она склонность к волонтерству с животными и любила проводить время с друзьями и семьей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Стоит отметить, что сериал "9-1-1: Нашвилл" — это процедурно-драматическая лента, премьера которого состоялась 16 октября. Это второй спин-офф известной франшизы "9-1-1". События в сериале рассказывают о жизни спасателей, в частности полицейских, пожарных и парамедиков, которые сталкиваются с ситуациями, угрожающими жизни.

