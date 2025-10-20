Умер Андрей "Дизель" Яценко: что известно об основателе группы Green Grey (фото, видео)

О смерти Андрея Яценко в 55 лет стало известно 20 октября, когда в его соцсетях появилось фото украинского рок-музыканта с траурной черной лентой. Обстоятельства смерти Дизеля из "Грин Грей" пока неизвестны, как и причина смерти. Но он навсегда вписал в себя музыкальную историю Украины.

Андрей Яценко и Дмитрий Муравицкий с группой Green Grey должны были выступать на этой неделе в Днепре и Харькове, однако утром 20 октября в соцсетях артиста сообщили о его смерти. Впоследствии ивент-агентство Master Show, которое организовывало тур официально сообщило, что концерты отменены, а деньги за билеты вернут.

"Друзья, нам трудно писать эти строки... Тур группы GREEN GREY по Украине отменен, ведь из жизни ушел Андрей Яценко (Diezel). Все приобретенные билеты вы можете вернуть по 30 октября включительно... Все средства за билеты, которые НЕ будут возвращены, мы передадим семье Андрея", — сообщили в агентстве. Фокус рассказывает о творческом пути Андрея Яценко, основателя одной из первых рок-групп Украины.

Режиссер и клипмейкер Виктор Придувалов и фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот") в комментарии изданию OBOZ.UA предположили, что причиной смерти Дизеля из "Грин Грей" могли стать проблемы с сердцем.

"Друзья говорят, что последние дни он жаловался на проблемы с сердцем", — ответил Виктор Придувалов на вопрос о причине смерти музыканта.

Группа Green Grey и ее основатель Андрей Яценко — что известно

Группа Green Grey — одна из первых рок-групп Независимой Украины, была создана весной 1993 года гитаристом и лидером группы Андреем Яценко, известным под сценическим именем Diezel (Дизель), в Киеве. Состав группы несколько раз менялся, первым вокалистом до 1994 года был Михаил Смирнов. Из первого состава в коллективе оставался Дизель (Андрей Яценко). Название группы, как рассказывал сам Андрей Яценко, он выбрал после поездки в такси с водителем-нумерологом, который сказал, что именно это название принесет популярность.

Дмитрий Муравицкий, или Мурик, присоединился к Green Grey в 1994 году и вместе с Дизелем был все годы основным участником группы. Мурик и Дизель шутили, что стиль группы — это "укр-поп" — по аналогии с "брит-попом". Визитной карточкой группы стали песни "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", которые сначала исполнялись на русском, но в последние годы были переведены на украинский язык. Андрей "Diezel" Яценко, как и Муравицкий, учился на врача и служил в армии. Яценко рассказывал, что когда в составе еще советской армии попал в Чехию, то был поражен контрастом, а врача из него не получилось, потому что он "терял сознание" от шприцев.

Green Grey первыми и дважды в истории украинской музыкальной индустрии получили награду MTV Europe Music Awards в Лондоне (1996) и Берлине (2009). Первыми среди украинских музыкантов подписали контракт с Pepsi (1996), начали выступать с ди-джеем и устраивать супершоу со спецэффектами и пиротехникой.

10-летие Green Grey Андрей Яценко и Дмитрий Муравицкий отпраздновали концертом в Оперном театре в Киеве. Также они снимались в роли музыкантов-викингов в мюзикле 2003 года "Золушка" режиссера Семена Горова.

А в честь 20-летия в 2013 году группа отправилась в тур и закончила работу над первым за 10 лет студийным альбомом.

Вступление Green Grey в Оперном театре

В апреле 2022 года после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины Андрей Яценко подписал контракт с батальоном "Мрия".

"Понятно одно — быстро это не закончится. Значит надо силы на ротацию для наших ребят и сил понадобится немало. Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с Батальоном "Мрия". Буду служить. Слава Украине", — рассказывал он.

В 2023 году Green Grey организовали национальный тур в поддержку благотворительных инициатив "Як ти?", который перезапустил творчество группы на украинском языке. Андрей Diezel Яценко, для того, чтобы привлечь поддержку для своего подразделения, создал NFT-бандл Emigrant и привязал к каждому токену артефакты своей музыкальной жизни и авторские права на песню "Эмигрант": "Начало берется с главной цели проекта — помочь ВСУ. Буквально отдать жизнь на то, чтобы собрать помощь, отражает истинное стремление человека".

В интервью этого же года Андрей Яценко рассказывал, что пытается перейти на украинский язык, но заметил, что "гитара моя играет исключительно на украинском языке", ведь Дизель писал музыку, а не стихи.

Украиноязычный трек "Грин Грей"

Напомним, Фокус писал, что Андрей Яценко, основатель группы Green Grey, внезапно умер в 55 лет.

