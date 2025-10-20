Помер Андрій "Дизель" Яценко: що відомо про засновника гурту Green Grey (фото, відео)

Про смерть Андрія Яценка у 55 років стало відомо 20 жовтня, коли у його соцмережах з'явилося фото українського рок-музиканта із жалобною чорною стрічкою. Обставини смерті Дизеля з "Грін Грей" наразі невідомі, як причина смерті. Але він назавжди вписав у себе музичну історію України.

Андрій Яценко та Дмитро Муравицький із гуртом Green Grey мали виступати цього тижня у Дніпрі та Харкові, проте вранці 20 жовтня в соцмережах артиста повідомили про його смерть. Згодом івент-агенція Master Show, яка організовувала тур офіційно повідомила, що концерти скасовані, а гроші за квитки повернуть.

"Друзі, нам важко писати ці рядки… Тур гурту GREEN GREY Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel). Всі придбані квитки ви можете повернути по 30 жовтня включно… Всі кошти за квитки, які НЕ будуть повернені, ми передамо сім'ї Андрія", — повідомили в агенції. Фокус розповідає про творчий шлях Андрія Яценка, засновника однієї із перших рок-груп України.

Режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов та фронтмен гурту "ТНМК" Олег Михайлюта ("Фагот") в коментарі виданню OBOZ.UA припустили, що причиною смерті Дизеля з "Грін Грей" могли стати проблеми із серцем.

"Друзі кажуть, що останні дні він скаржився на проблеми з серцем", – відповів Віктор Придувалов на запитання про причину смерті музиканта.

Гурт Green Grey та його засновник Андрій Яценко – що відомо

Гурт Green Grey — один із перших рок-гуртів Незалежної України, був створений навесні 1993 року гітаристом та лідером гурту Андрієм Яценком, відомим під сценічним ім'ям Diezel (Дизель), у Києві. Склад групи кілька разів змінювався, першим вокалістом до 1994 року був Михайло Смирнов. З першого складу в колективі лишався Дизель (Андрій Яценко). Назву гурту, як розповідав сам Андрій Яценко, він обрав після поїздки у таксі із водієм-нумерологом, який сказав, що саме ця назва принесе популярність.

"Грін Грей" на Таврійських іграх Фото: Соцмережі

Дмитро Муравицький, або Мурік, долучився до Green Grey 1994 року і разом з Дизелем був всі роки основним учасником групи. Мурік та Дизель жартували, що стиль гурту – це "укр-поп" — за аналогією з "брит-попом". Візитівкою гурту стали пісні "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", які спочатку виконувались російською, але останніми роками були перекладені на українську мову. Андрій "Diezel" Яценко, як і Муравицький, навчався на лікаря та служив у армії. Яценко розповідав, що коли у складі ще радянської армії потрапив до Чехії, то був вражений контрастом, а лікаря з нього не вийшло, бо він "втрачав свідомість" від шприців.

Green Grey першими та двічі в історії української музичної індустрії отримали нагороду MTV Europe Music Awards у Лондоні (1996) та Берліні (2009). Першими серед українських музикантів підписали контракт з Pepsi (1996), почали виступати з ді-джеєм та влаштовувати супершоу із спецефектами та піротехнікою.

10-річчя Green Grey Андрій Яценко та Дмитро Муравицький відсвяткували концертом у Оперному театрі в Києві. Також вони знімались в ролі музикантів-вікінгів у мюзиклі 2003 року "Попелюшка" режисера Семена Горова.

А на честь 20-річчя в 2013 році гурт відправився у тур та закінчив роботу над першим за 10 років студійним альбомом.

Вступ Green Grey в Оперному театрі

У квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України Андрій Яценко підписав контракт із батальйоном "Мрія".

"Зрозуміло одне – швидко це не скінчиться. Значить треба сили на ротацію для наших хлопців і сил знадобиться чимало. Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Вчора підписав контракт із Батальйоном "Мрія". Буду служити. Слава Україні", – розповідав він.

Дизель ще у 2022 році долучився до ЗСУ Фото: Соцмережі

2023 року Green Grey організували національний тур на підтримку благодійних ініціатив "Як ти?", який перезапустив творчість гурту українською мовою. Андрій Diezel Яценко, для того, щоб залучити підтримку для свого підрозділу, створив NFT-бандл Emigrant та прив'язав до кожного токену артефакти свого музичного життя та авторські права на пісню "Емігрант": "Початок береться з головної цілі проєкту — допомогти ЗСУ. Буквально віддати життя на те, щоб зібрати допомогу, відображає справжнє прагнення людини".

Виступ Green Grey у 2023 році Фото: Соцмережі

У інтерв'ю цього ж року Андрій Яценко розповідав, що намагається перейти на українську мову, але зауважив, що "гітара моя грає виключно українською мовою", адже Дизель писав музику, а не вірші.

Україномовний трек "Грін Грей"

