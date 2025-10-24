Було лише 23: померла зірка серіалу "9-1-1" Ізабель Адора Тейт (фото)

Померла зірка американського серіалу "9-1-1: Нашвілл", акторка Ізабель Адора Тейт. Їй було всього 23 роки.

Життя молодої актриси обірвала рідкісна форма захворювання Шарко-Марі-Тута. Про це повідомляє видання Fox News.

"Ізабель "Іззі" Тейт мала рідкісну форму хвороби Шарко-Марі-Тута. Вона мирно померла 19 жовтня", — зазначили у ЗМІ.

Акторка з'явилася на прем'єрі серіалу "Нашвілл: 9-1-1" на початку цього місяця разом з Крісом О'Доннеллом та Ліенн Раймс. На пам'ять про молоду колегу у наступному епізоді серіалу, що має вийти у світ через тиждень, з'явиться згадка про Ізабель.

Instagram | Ізабель Адора Тейт померла у 23 роки

Як вдалося з'ясувати ЗМІ, діагноз медики поставили Ізабель, коли їй було ще 13 років. Про це сама акторка розповідала відверто.

"Коли мені вперше поставили діагноз, я не могла до кінця зрозуміти, що це таке, або уявити, що це може бути", — казала Ізабель.

Відео дня

У зв'язку з хворобою їй доводилося іноді користуватися кріслом колісним. З віком дівчина прийняла цей факт та не соромилася його.

"Останнім часом ситуація справді просунулася, і я змирилася з тим, що якщо я хочу жити повноцінним життям, мені потрібно іноді користуватися інвалідним візком", — зізнавалася молода акторка.

В Ізабель залишилися мати, батько, вітчим та сестра.

У некролозі зірки йдеться, що вона схильність до волонтерства з тваринами та любила проводити час з друзями та родиною. Про це пише видання Daily Mail.

Варто зазначити, що серіал "9-1-1: Нашвілл" — це процедурно-драматична стрічка, прем'єра якого відбулася 16 жовтня. Це другий спін-офф відомої франшизи "9-1-1". Події у серіалі розповідають про життя рятувальників, зокрема поліціянтів, пожежників та парамедиків, що стикаються з ситуаціями, які загрожують життю.

Нагадаємо, 20 жовтня у мережі повідомили про смерть Андрія "Дизеля" Яценка — засновника гурту "Грін Грей".

Також 19 жовтня на сторінці гурту Limp Bizkit повідомили про смерть музиканта Сема Ріверса.