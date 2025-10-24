Було лише 23: померла зірка серіалу "9-1-1" Ізабель Адора Тейт (фото)
Померла зірка американського серіалу "9-1-1: Нашвілл", акторка Ізабель Адора Тейт. Їй було всього 23 роки.
Життя молодої актриси обірвала рідкісна форма захворювання Шарко-Марі-Тута. Про це повідомляє видання Fox News.
"Ізабель "Іззі" Тейт мала рідкісну форму хвороби Шарко-Марі-Тута. Вона мирно померла 19 жовтня", — зазначили у ЗМІ.
Акторка з'явилася на прем'єрі серіалу "Нашвілл: 9-1-1" на початку цього місяця разом з Крісом О'Доннеллом та Ліенн Раймс. На пам'ять про молоду колегу у наступному епізоді серіалу, що має вийти у світ через тиждень, з'явиться згадка про Ізабель.
Як вдалося з'ясувати ЗМІ, діагноз медики поставили Ізабель, коли їй було ще 13 років. Про це сама акторка розповідала відверто.
"Коли мені вперше поставили діагноз, я не могла до кінця зрозуміти, що це таке, або уявити, що це може бути", — казала Ізабель.
У зв'язку з хворобою їй доводилося іноді користуватися кріслом колісним. З віком дівчина прийняла цей факт та не соромилася його.
"Останнім часом ситуація справді просунулася, і я змирилася з тим, що якщо я хочу жити повноцінним життям, мені потрібно іноді користуватися інвалідним візком", — зізнавалася молода акторка.
В Ізабель залишилися мати, батько, вітчим та сестра.
У некролозі зірки йдеться, що вона схильність до волонтерства з тваринами та любила проводити час з друзями та родиною. Про це пише видання Daily Mail.
Варто зазначити, що серіал "9-1-1: Нашвілл" — це процедурно-драматична стрічка, прем'єра якого відбулася 16 жовтня. Це другий спін-офф відомої франшизи "9-1-1". Події у серіалі розповідають про життя рятувальників, зокрема поліціянтів, пожежників та парамедиків, що стикаються з ситуаціями, які загрожують життю.
