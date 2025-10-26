26 октября 2025 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стирать и гладить, а также выливать зря воду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Димитрия Мироточца. Он был родом с христианской семьи, поэтому крестили его в раннем возрасте и растили в любви к Богу. Когда отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник и открыто начал проповедовать веру. Это стало известно императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.
Что нельзя делать 26 октября:
- стирать и гладить;
- выливать зря воду.
Народные поверья и приметы:
- оттепель — зима будет теплой, а весна ранней;
- пока нет снега – зима будет нескоро;
- тепло – весна будет ранней;
- снег и мороз — к холодной зиме.
День ангела празднуют:
Дмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.
Родились в этот день:
1947 год — Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга 42-го президента США Билла Клинтона.
А также в этот день:
1636 год — основывают Гарвардский колледж, становящийся в первой четверти XIX века университетом, одним из самых известных в США и мире;
1861 год — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте демонстрирует свое изобретение, которое он называет телефоном;
1863 год — в Женеве образуют Международный Красный Крест;
1900 год — в Нью-Йорке открывают первую линию метрополитена;
1984 год — на экраны США выходит суперпопулярный блокбастер "Терминатор", с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
