26 октября 2025 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стирать и гладить, а также выливать зря воду.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Димитрия Мироточца. Он был родом с христианской семьи, поэтому крестили его в раннем возрасте и растили в любви к Богу. Когда отец умер, Димитрий занял должность проконсула Фессалоник и открыто начал проповедовать веру. Это стало известно императору. Проповедника сначала заключили в тюрьму, а затем казнили.

Что нельзя делать 26 октября:

стирать и гладить;

выливать зря воду.

Народные поверья и приметы:

оттепель — зима будет теплой, а весна ранней;

пока нет снега – зима будет нескоро;

тепло – весна будет ранней;

снег и мороз — к холодной зиме.

День ангела празднуют:

Дмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.

Родились в этот день:

1947 год — Хиллари Клинтон, американский политик, сенатор, супруга 42-го президента США Билла Клинтона.

Відео дня

А также в этот день:

1636 год — основывают Гарвардский колледж, становящийся в первой четверти XIX века университетом, одним из самых известных в США и мире;

1861 год — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте демонстрирует свое изобретение, которое он называет телефоном;

1863 год — в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1900 год — в Нью-Йорке открывают первую линию метрополитена;

1984 год — на экраны США выходит суперпопулярный блокбастер "Терминатор", с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2025 года.