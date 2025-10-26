26 жовтня 2025 року: Димитрія Мироточця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прати і прасувати, а також виливати даремно воду.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Димитрія Мироточця. Він походив із християнської сім'ї, тож хрестили його в ранньому віці та виховували в любові до Бога. Коли батько помер, Димитрій обійняв посаду проконсула Фессалонік і відкрито почав проповідувати віру. Це стало відомо імператору. Проповідника спочатку ув'язнили, а потім стратили.

Що не можна робити 26 жовтня:

прати і прасувати;

виливати даремно воду.

Народні повір'я та прикмети:

відлига — зима буде теплою, а весна ранньою;

поки немає снігу — зима буде нескоро;

тепло — весна буде ранньою;

сніг і мороз — до холодної зими.

День ангела святкують:

Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.

Народилися в цей день:

1947 рік — Гілларі Клінтон, американський політик, сенатор, дружина 42-го президента США Білла Клінтона.

Відео дня

А також цього дня:

1636 рік — засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX століття університетом, одним із найвідоміших у США та світі;

1861 рік — німецький винахідник Філіп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він називає телефоном;

1863 рік — у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;

1900 рік — у Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;

1984 рік — на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер "Термінатор", з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2025 року.