26 жовтня 2025 року: Димитрія Мироточця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прати і прасувати, а також виливати даремно воду.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Димитрія Мироточця. Він походив із християнської сім'ї, тож хрестили його в ранньому віці та виховували в любові до Бога. Коли батько помер, Димитрій обійняв посаду проконсула Фессалонік і відкрито почав проповідувати віру. Це стало відомо імператору. Проповідника спочатку ув'язнили, а потім стратили.
Що не можна робити 26 жовтня:
- прати і прасувати;
- виливати даремно воду.
Народні повір'я та прикмети:
- відлига — зима буде теплою, а весна ранньою;
- поки немає снігу — зима буде нескоро;
- тепло — весна буде ранньою;
- сніг і мороз — до холодної зими.
День ангела святкують:
Дмитро, Афанасій, Марк, Василь, Антон.
Народилися в цей день:
1947 рік — Гілларі Клінтон, американський політик, сенатор, дружина 42-го президента США Білла Клінтона.
А також цього дня:
1636 рік — засновують Гарвардський коледж, що стає в першій чверті XIX століття університетом, одним із найвідоміших у США та світі;
1861 рік — німецький винахідник Філіп Рейс у Франкфурті демонструє свій винахід, який він називає телефоном;
1863 рік — у Женеві утворюють Міжнародний Червоний Хрест;
1900 рік — у Нью-Йорку відкривають першу лінію метрополітену;
1984 рік — на екрани США виходить суперпопулярний блокбастер "Термінатор", з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.
