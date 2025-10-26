"МастерШеф 16" выпуск 10: четверо из шести участников вернули белые фартуки — кто покинул проект (фото)

В субботу, 25 октября, вышел в эфир 10 выпуск 16 сезона кулинарного проекта "МастерШеф", который удивил зрителей неожиданным решением судей. Сразу две участницы покинули проект после очередной битвы "черных фартуков", одна из которых ранее участвовала в проекте "Холостяк".

Алина Пухальская, бывшая участница "Холостяк 13", и Людмила Шевчук вдвоем покинули проект по решению судей. Фокус посмотрел новый выпуск "МастерШефа" и передает главные события выпуска.

"МастерШеф 16" 10 выпуск: 1 часть

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 выпуск 1 часть

В первом раунде выпуска участники разделились на две команды:

команда красных — возглавила Анастасия Завадская (суперфиналистка 14 сезона);

команда синих — возглавил Иван Иванчук (финалист "МастерШеф. Профессионалы 4).

Участники должны были приготовить 2 блюда — основное и десерт. Напитки — по желанию.

Команда красных готовила деруны с лисичками и соусом с хреном на закуску, шашлык из судака и сала на основу блюда. "Изюминкой" стал десерт "красных" — мороженое из семян подсолнечника на азоте с малиновым кюли и сублимированной малиной.

Синяя команда взамен готовила кукурузу с амисбушем и сожженной цветной капустой на закуску, на основное — цветы цуккини, фаршированные костным мозгом. На десерт "синие" готовили ревень с амарантом и мороженым из йогурта.

В итоге команда "красных" одержала победу в первом соревновании, опередив "синих" со счетом 8:6. В синей команде двое участниц получили черные фартуки — Вика и Галя.

"МастерШеф 16" 10 выпуск: 2 часть

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 выпуск 2 часть

Второе соревнование было индивидуальным и каждый из участников имел возможность проявить талант. Задачей было приготовить каждому одну порцию основного блюда. На выполнение судьи выделили 1,5 часа. Однако главной интригой оставался выбор продуктов: на столе должно было быть 14 ингредиентов (из-за количества участников), каждый должен был выбрать себе продукт за 2 минуты.

У участников были одинаковые наборы продуктов:

шпинат,

сливки,

перец чили,

панировочные сухари,

рыба,

масло,

картофель,

лук,

апельсин,

морковь,

курица,

утиная ножка,

чеснок;

сельдерей.

Задание для участников было довольно простым: приготовить блюдо, используя все перечисленные продукты. Однако с ним не справились все.

Кто "провалил" 2 задание:

Галина — блюдо оказалось слишком соленым;

Алина — блюдо оказалось слишком жирным и имело неудачный баланс вкусов;

Люда — блюдо было слишком "тяжелым" и пережаренным.

Черные фартуки в итоге получили Игорь, Ксения, Александр К., Люда и Наталья.

"МастерШеф 16" 10 выпуск: битва "черных"

Скриншот | "МастерШеф" 16 сезон 10 выпуск битва "черных"

Битва "черных" 10 выпуска "МастерШеф 16" оказалась интересной и одновременно сложной. Участникам нужно было продемонстрировать свои знания в специях: среди 46 видов угадать больше всего названий. Те, кто угадал больше всех, получили шанс подняться на балкон.

С заданием не справились Вика, Игорь, Людмила, Ксения, которым пришлось встать за рабочие поверхности для финальной битвы. К ним также присоединилась Алина. Зато Александр К. стал победителем соревнования, сумев узнать больше всего специй.

Александр К. также получил привилегию в соревновании: мог выбрать одну специю, один морепродукт и два ограничения, которые вводились для остальных соперников.

Так, каждый получил собственный набор продуктов и ограничения:

Вика — паприка и краб. Ей запретили пользоваться духовкой и заниматься в продуктовой кладовой;

Игорь — зира и лангустин. Игорю запретили пробовать блюдо и пользоваться сковородкой, хотя он мог попросить помощи у других участников борьбы;

Людмила — розовый перец и осьминог. Ей запретили заходить в кладовку с кухонными девайсами и не пользоваться электрическими приборами;

Ксения — гребешки и копченая паприка. Ей запретили пользоваться кастрюлями и сотейниками. Также Ксения должна была использовать не менее 20 ингредиентов в блюде!

Алина — морской еж и тогараши. Нельзя было пользоваться плитой и обрабатывать продукты привычными способами;

Галина — сушеный чеснок и моллюски. Необходимо было применять различные техники исполнения и запрещено использовать ножи из набора.

На приготовление участникам выделили 1 час. В итоге, белые фартуки получили Игорь, Вика, Ксения и Галина.

Кто покинул "МастерШеф 16" в выпуске 25 октября

По итогам битвы "черных", проект покинули:

Людмила — основу блюда составил простой рис с маслом, что не соответствует уровню проекта;

Алина — не продемонстрировала должного кулинарного уровня.

Следующий выпуск кулинарной битвы должен выйти через неделю, 1 ноября.

